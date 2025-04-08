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Что раньше - рыба или мясо, курица или яйцо? Подорожает все 1 1917

Наша Латвия
Дата публикации: 08.04.2025
BB.LV
Что раньше - рыба или мясо, курица или яйцо? Подорожает все

Судя по всему, в скором времени нас ждет очередной рост цен на продукты питания. Существенно подорожают мясо, яйца, селедка, кондитерские изделия, а также бытовая химия и гигиенические товары.

Литовская торговая сеть Maxima готовит своих клиентов к очередному росту цен на прилавках, предупреждает Grani.lv. Причина – требования поставщиков поднять закупочные цены, а также мировые тенденции, которые затронут не только Литву, но и все страны Балтии и ЕС. А это означает, что от повышения цен нам также не отвертеться.

Что касается перечня товаров, цены на которые в скором времени взлетят, то он достаточно широк. Во-первых, подорожает говядина и изделия из нее. Причем весьма существенно. По словам экспертов, свежая говядина (цены на которую уже сейчас кусаются) вырастет в цене как минимум на 30%. Удорожание затронет все страны Евросоюза, что связано с заболеваниями крупного рогатого скота и перераспределением импорта и экспорта на глобальном рынке.

К слову, импортная свинина в ближайшие месяцы тоже заметно вырастет в цене. Совсем недавно президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич озвучил, на сколько именно: 20%. «В отличие от цен на местное мясо», - сказал Данусевич, что, честно говоря, вызывает сомнения.

Из-за ужесточения квот коммерческой ловли подорожает рыба. Причем уже не дорогая, а дешевая. Если до недавнего времени цены росли на лосось, треску и скумбрию, то теперь в цене увеличится уже и селедка. Как ожидается, и соленая, и маринованная сельдь будут стоить дороже на 12%.

По объективным причинам (эпидемия птичьего гриппа) вырастет и стоимость яиц, которые уже сейчас «золотые» и вызывают стойкие ассоциации со сказкой о Курочке Рябе. Повышение цен составит около 25%. А уже из-за удорожания яиц автоматически вырастет в цене вся продукция, их содержащая: печенья, майонез, салаты, кондитерские изделия и прочее. Правда, не столь значительно. По прогнозам специалистов, всего на 10-15 %.

Как ожидается, ощутимо подорожает также бытовая химия и гигиенические товары, за которыми уже сейчас многие жители стран Балтии ездят в Польшу, чтобы хоть немного сэкономить. Некоторая продукция станет на 20% дороже. Причин несколько. Это и сокращение на рынке предложения пальмового масла, использующегося при производстве мыла и моющих средств, а также новые требования ЕС к использованию пластика, что вызывает рост расходов производителей, которые не хотят нести убытки и закладывают затраты в стоимость конечной продукции.

Так что – готовьтесь к очередному испытанию на выживаемость в условиях стремительно набирающего обороты экономического кризиса, который вытащит из наших кошельков последнее. Ведь уже сейчас, согласно статистике, 40% жителей Латвии из-за инфляции вынуждены экономить на покупке еды и отовариваются, лишь дождавшись скидок. И что-то подсказывает, что с такими тенденциями эта цифра сильно подрастет.

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#цены на продовольствие #розничная торговля
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(1)
  • JB
    Janis Berzin
    8-го апреля

    Товаров производится с избытком, так что нераспроданный товар уничтожается или выбрасывается. но при капитализме выгоднее продать одну пачку молока втридорога, а остальные девять, не распроданные, выбросить. Главное - прибыль.

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