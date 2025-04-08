В понедельник из Беларуси в Латвию пытались незаконно проникнуть 52 иммигранта

В понедельник 52 человека незаконно пытались пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили в Государственной пограничной охране.
В этом году было пресечено нелегальное пересечение границы 557 человек, а семь человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.
Как сообщалось, с 19 марта пограничные пункты Латвии с Россией и Беларусью Патерниеки, Гребнево и Терехово разрешается пересекать только на автомобилях. Правительство приняло такое решение после того, как об этом попросила Государственная погранохрана.
В Министерстве внутренних дел пояснили, что частичное закрытие пограничных пунктов необходимо из-за текущей геополитической ситуации в связи с проводимыми Россией военными действиями в Украине.
Также сообщалось, что в прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения государственной границы, а 26 лицу позволено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.
В декабре прошлого года правительство решило продлить до 30 июня этого года режим усиленной охраны на границе с Беларусью.
Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и волостях края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.
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