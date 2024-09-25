Европейский тест на бедность – ответьте на вопросы и оцените свой уровень жизни 1 4754

Наша Латвия
Дата публикации: 25.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: Европейский тест на бедность – ответьте на вопросы и оцените свой уровень жизни
ФОТО: dreamstime

Если человек говорит «нет» хотя бы на 7 из тринадцати вопросов, он «серьезно беден».

Как Евростат определяет уровень бедности? Путем опроса и депривационным методом, то есть выясняя у респондентов, чего они лишены в сравнении с «нормальными» людьми.

Среди этих отсутствующих у бедняков вещей отмечают не только материальные объекты, но и социальные.

Всего считают 13 позиций, и если у опрошенного отсутствуют 7 из них – он «серьезно беден». Семь пунктов относятся к состоянию дел в домохозяйстве (семье), а оставшиеся шесть – к отдельному человеку.

Список для домохозяйства:

  1. способность справляться с непредвиденными расходами;

  2. способность позволить себе оплатить одну неделю ежегодного отпуска вдали от дома;

  3. возможность преодолеть проблемы с задолженностью по платежам (по ипотеке или арендной плате, коммунальным платежам, рассрочке или другим платежам по кредиту);

  4. возможность позволить себе обед с мясом, курицей, рыбой или вегетарианским эквивалентом каждый второй день;

  5. возможность поддерживать дом в достаточной теплоте;

  6. возможность иметь доступ к автомобилю для личного пользования;

  7. возможность заменить изношенную мебель.

А это список для отдельных людей:

  1. наличие подключения к Интернету;

  2. возможность замены изношенной одежды на новую;

  3. наличие двух пар хорошо сидящей обуви (включая пару всепогодной обуви);

  4. возможность тратить небольшую сумму денег каждую неделю на себя;

  5. возможность регулярного досуга;

  6. возможность собираться с друзьями/семьей за напитками/едой не реже одного раза в месяц.

Ну что, подсчитали пункты? Впрочем, могли и не стараться. Если вы читаете эту статью в газете или в интернете, значит вы уже не в группе риска. Маловероятно, что сильно бедные люди читают периодику. Хоть в бумаге, хоть в электронном виде на экране смартфона или компьютера. Впрочем, времена меняются, может, и некоторые бездомные уже обзавелись современными гаджетами.

Вопрос выбора

Заметим, что мы нарочно здесь не употребляем слова «нищета» и «нищие». Это явление, когда совсем нечего есть, нечего надеть и негде жить, в Европе искоренили давным-давно. Причем не только в странах ЕС.

При нынешнем развитии общества и технологий голодным можно остаться лишь добровольно, соблюдая, скажем, лечебную диету или же по злому умыслу своих властей, которые вдруг решили специально поморить голодом свое население. Последнее в Европе давно не практикуется, как мы знаем. Про одежду и говорить нечего – она давно стоит копейки, и население ее тоннами выбрасывает в мусорные контейнеры. Как, впрочем, и еду.

Жильем тоже все обеспечены более или менее. Конечно, время от времени кого-нибудь выкидывают на улицу за долги, но всегда есть возможность пожить у друзей или родственников до того момента, пока будет найдено съемное жилье. Так что если вы видите бомжа-попрошайку на улице хоть Риги, хоть Парижа – это почти всегда вопрос выбора образа жизни, а не вопрос достатка.

Вечные завывания отдельных комментаторов про нищету, которая якобы охватила всю страну, это, мягко говоря, сильное преувеличение. Поезжайте после пяти вечера в какой-нибудь супермаркет, посмотрите, как нищие несут в свои машины пакеты. Если, конечно, найдете место на парковке для вашего авто.

Также по теме – В Латвии бедных меньше, чем во Франции

Григорий Антонов
