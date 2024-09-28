Бедные не рожают: почему детская бедность в Латвии ниже, чем в Швеции

Дата публикации: 28.09.2024
Латвия находится на первых местах в ЕС по доле взрослого населения, подверженного риску бедности и социальной изоляции. Зато десткая бедность у нас ниже, чем в Швеции и Германии.

Возьмем последние данные – за 2023 год. Латвия на европейском фоне хоть и не самая худшая, но все равно смотрится неважно – 25,6% от всех жителей страны считаются материально необеспеченными. Больше бедных только в Румынии (32%), Болгарии (30%), Испании (26,5%) и Греции (26,1%).

Выше среднеевропейского показателя бедность также в Литве (24,3%), Эстонии (24,2%) и Италии (22,8%).

Однако в том, что касается детской бедности, все иначе. Только 20,3% латвийских несовершеннолетних по стандартам ЕС считаются бедными. Это, конечно, тоже много.

Однако это меньше, чем в Швеции (21,6% обделенных детей), Литве (21,7%), Португалии (22,6%), Австрии (22,7%), Германии (23,9%), Ирландии (24,3%), Венгрии (24,4%), на Мальте (25,2%), в Словакии (25,3%), Люксембурге (26,1%), Франции (26,6%), Италии (27,1%), Греции (28,1%). Плюс те три страны, которые мы уже упоминали – Румыния, Испания и Болгария.

Чем объясняется относительно низкий показатель детской бедности в Латвии? Наверное, тем, что бедные взрослые реже заводят детей, чем зажиточные папы и мамы. Соответственно шанс оказаться в зажиточной семье у новорожденного жителя Латвии выше, чем родиться семье бедняков.

Добавим, что лишь в 10 странах ЕС дела с детской бедностью обстоят лучше, чем в Латвии. Среди них, кстати, и Эстония – 18,3% обездоленных несовершеннолетних.

Как сообщал bb.lv, в Латвии по-настоящему бедных людей (взрослых) меньше, чем в Германии, Франции и Испании.

Григорий Антонов
