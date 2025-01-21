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Мы тут не люди?! Жители сельской местности в отчаянии из-за состояния важной дороги 5

Наша Латвия
Дата публикации: 21.01.2025
BB.LV
Мы тут не люди?! Жители сельской местности в отчаянии из-за состояния важной дороги

Жители и автомобилисты на дороге Мазсалаца–Стайцеле в отчаянии. Преодоление этого участка региональной дороги превратилось в тяжелую задачу, что ставит закономерный вопрос: разве люди, живущие в сельской местности, не заслуживают нормальных дорог?

Люди, которые регулярно пользуются этой дорогой, чувствуют себя обделенными вниманием, поскольку работы по ее обслуживанию выполняются небрежно или не выполняются вообще. Хотя в «Latvijas Valsts ceļi» (LVC) и утверждают, что дорога содержится в соответствии с правилами, жители убеждены, что реальная ситуация противоположная.

«Чаша терпения переполнена, и мы больше не знаем, куда обратиться, потому что везде, где бы мы ни были, мы словно натыкаемся на стену. Состояние дороги Мазсалаца–Стайцеле критическое, однако в LVC указывают, что она поддерживается в соответствии с правилами Кабинета министров о требованиях к содержанию государственных и муниципальных дорог с учетом имеющегося финансирования. Но можно ли это назвать обслуживанием? Я бы сказала – его отсутствием!», - пишет в социальных сетях Элина.

Следует отметить, что дорога Стайцеле–Мазсалаца является частью Северной тропы — регионального маршрута, соединяющего регионы Видземе. Это последний участок, покрытие которого еще не заменено асфальтом. Кроме того, следует отметить, что со стороны Валмиерского самоуправления эта дорога регулярно обслуживается, а со стороны Лимбажского этого не делается или делается небрежно, что создает еще больший разрыв между возможностями самоуправлений и людей.

По словам Элины, зимой, когда снег заполняет ямы, ситуация на некоторое время кажется лучше, но после оттепели все возвращается на круги своя. 14 января, автобус из Стайцеле утром вообще не приехал, потому что они точно знали, чего ожидать.

«В течение дня якобы проводятся работы по обслуживанию дорог — очистка, уборка, выравнивание или как это правильно называется в данных обстоятельствах?! Или, скорее, его имитация. Какой в этом смысл сейчас? От Алоджи до Вики и от Вики до Мазсалацы — да, что-то делается. А от Вики до Стайцеле? Всего 1,5 км отделяют Вики от Стайцеле, где трактор развернулся на обочине дороги и поехал обратно. Оставшиеся 4,5 км до Стайцеле снова остались нетронутыми», - возмущается женщина.

Неужели правда, что если бы здесь жил человек, отвечающий за содержание дорог, нам все еще приходилось страдать в таких условиях? Я так не думаю. Но сейчас наше отчаяние огромно – мы уже не понимаем, куда обратиться и что сделать, чтобы нас услышали. Сельские жители не заслуживают такого отношения. У нас тоже есть право на нормальные дороги», - негодует она.

LA.LV обратился к ответственным лицам Лимбажского самоуправления с просьбой прокомментировать содержащееся в посте утверждение о том, что «со стороны Валмиерского самоуправления эта дорога обслуживается регулярно, а со стороны Лимбажского самоуправления этого не делается или делается небрежно». Журналисты спросили, почему чиновники не слышат жителей и почему дорога не обслуживается должным образом?

Ответ дал Марис Беляуниекс, первый заместитель председателя Лимбажской краевой думы:

«В ответ на вопрос о состоянии государственной дороги местного значения V-163 Мазсалаца-Стайцеле сообщаю, что Лимбажская краевая дума направила письмо в Министерство сообщения, LVC и «Latvijas autoceļu uzturētājs,», в котором призвало обеспечить надлежащие условия для движения транспорта, а также содержать дороги в соответствии с требованиями нормативных актов.

Кроме того, хочу сообщить, что самоуправления несколько раз обращались как в Министерство сообщения, так и в LVC с просьбой завершить работы по асфальтированию Северной трассы (участок Стайцеле-Мазсалаца), однако до сих пор нас не услышали. Мы также обращались в Министерство сообщения, но пока не получили ответов на наши вопросы.»

#дороги
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Комментарии (5)

  • JB
    Janis Berzin
    21-го января

    Возможно причина в том что в Лимбажской волости остались памятники, названия улиц, прославляющие советский режим, деятелей РИ, на государственных, муниципальных зданиях не висят украинские флаги, где-то ещё используется русский язык, а самоуправление выделяет недостаточно средств на Украину и оборону. Надо просто решить эти проблемы и жизнь наладится как во всей ЛР.

    12
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го января

    В смарде таких дорог до задницы. Да и в кемери случаются. Обычные сельские, межхуторские дороги в слякотный период.🙄 Таких в латвии полно.

    15
    1
  • MI
    Marija Ivanova
    21-го января

    ну так кинулись бы деревней и насыпали бы щебень в ямы с одной стороны чтоб самим ездить хоть как-то вместо того чтоб ныть годами. Никому вы там в этой стране не нужны.

    11
    1
  • Д
    Дед
    Marija Ivanova
    21-го января

    Ага, особенно, когда деньги на щебень уже отдали родным правителям в виде акцизов и налогов на автомобили. Может время не просить , а требовать, может пришло время голосовать не за тех, кто у власти 30 лет только ворует деньги из бюджета.

    12
    0
  • MiU
    Made in USSR
    Marija Ivanova
    21-го января

    В Стайцеле проживают 700 человек. Включая пенсионеров и детишек. Много ли они насобирают? Даже если бы и хотели...

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