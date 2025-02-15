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Латковскис о строительстве мечети в Латвии: «если выдавить тюбик зубной пасты, вдавить обратно уже невозможно 7

Наша Латвия
Дата публикации: 15.02.2025
BB.LV
Латковскис о строительстве мечети в Латвии: «если выдавить тюбик зубной пасты, вдавить обратно уже невозможно

В Латвии уже давно ведутся споры о том, нужна ли стране мечеть. Некоторые полагают, что обеспечение религиозной свободы означает разрешение всем конфессиям строить собственные места поклонения, в то время как другие указывают на проблемы безопасности и культурной идентичности, связанные со строительством мечети.

Эта тема время от времени всплывает как в политической среде, так и в обществе, вызывая широкие дискуссии о ценностях Латвии, соображениях безопасности и возможностях интеграции.

Председатель Комиссии национальной безопасности Айнар Латковскис отмечает в эфире TV24: «Латвия — одна из двух европейских стран, где нет мечети».

Он отмечает, что еще одна европейская страна, где нет мечети, — Эстония. Латковскис считает, что отсутствие мечети является большим успехом латвийских органов безопасности, которые на протяжении многих лет могли убеждать ответственных должностных лиц в том, что разрешение на строительство мечети выдавать не нужно.

«Многие люди в Западной Европе обращаются к Аллаху, находясь в тюрьме, где они легче поддаются влиянию, утверждая, что все беды исходят от христианства или стран Западной Европы, тем самым призывая их атаковать и уничтожать страны, основанные на христианских ценностях», - отмечает Латковскис.

Латковскис отмечает, что как глава Комиссии национальной безопасности он полностью поддерживает отсутствие мечетей, подчеркивая, что в Латвии более важны наши традиционные конфессии, которые принадлежат Латвии.

«Если выдавить тюбик зубной пасты, вдавить его обратно будет невозможно, как бы вам этого ни хотелось. Вот почему это решение – не разрешать строительство здесь мечетей – было правильным для Латвии. «К сожалению, я должен сказать, что в Западной Европе происходит следующее: они выдавили этот тюбик зубной пасты», — подчеркивает Латковскис.

Он отмечает, что нам не нужна еще одна проблема в Латвии, которая может возникнуть из-за строительства мечетей, подчеркивая, что мы находимся прямо по соседству с государством-агрессором, пропагандирующим гибридную войну. В качестве примера он приводит попытки нелегальных иммигрантов нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу: «Лучше не допустить развития этой проблемы, чем потом с ней бороться».

#ислам
19
5

Комментарии (7)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го февраля

    О как! Оказывается что наличие мусульман в Латвии -- это проблема! А сравнение мусульманской Веры с тюбиком зубной пасты -- это реальный перебор. Вы, г-н Латковский, реальный дурак. Вы своими словами разжигаете вражду на почве вероисповедания. Вы забыли какое колличество мусульман на планете Земля и какое колличество латышей?! Лучшее, после таких слов, что Вы можете сделать для себя и латышей -- немедленно подать в отставку.

    6
    6
  • VS
    Vad Sorry
    15-го февраля

    За то что он наболтал в любой нормальной демократической стране в лучшем случае его бы уволили без права пожизненно занимать государственные должности это в лучшем случае

    10
    6
  • VS
    Vad Sorry
    15-го февраля

    Если кому-то нужна мечеть и у него есть деньги ни кто ни имеет права запретить ее строить конечно если это ни фашисты,

    8
    7
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го февраля

    Через лет 30 и спрашивать никто не будет. Местные аборигены вымрут по естественным демографическим причинам.

    18
    3
  • MT
    Michael T.
    15-го февраля

    уважение к другим религиям...Европа...неее мы неслышали...3 рейх во всей красе

    11
    5
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    15-го февраля

    это потому что Латковский туповат, запихиваешь пасту в шприц и прекрасно наполняешь тюбик назад. Нужно творчески подходить к проблемам, в государственных решениях в том числе.

    14
    2
  • MI
    Marija Ivanova
    15-го февраля

    Неприкрытые фобии перед другими этносами, какие-то глупые оправданич. А в конце статьи вообще всё в одну корзину смешал, и мусульман, и россию. У страха глаза велики конечно.

    28
    4
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