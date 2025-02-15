Латковскис о строительстве мечети в Латвии: «если выдавить тюбик зубной пасты, вдавить обратно уже невозможно

В Латвии уже давно ведутся споры о том, нужна ли стране мечеть. Некоторые полагают, что обеспечение религиозной свободы означает разрешение всем конфессиям строить собственные места поклонения, в то время как другие указывают на проблемы безопасности и культурной идентичности, связанные со строительством мечети.

Эта тема время от времени всплывает как в политической среде, так и в обществе, вызывая широкие дискуссии о ценностях Латвии, соображениях безопасности и возможностях интеграции.

Председатель Комиссии национальной безопасности Айнар Латковскис отмечает в эфире TV24: «Латвия — одна из двух европейских стран, где нет мечети».

Он отмечает, что еще одна европейская страна, где нет мечети, — Эстония. Латковскис считает, что отсутствие мечети является большим успехом латвийских органов безопасности, которые на протяжении многих лет могли убеждать ответственных должностных лиц в том, что разрешение на строительство мечети выдавать не нужно.

«Многие люди в Западной Европе обращаются к Аллаху, находясь в тюрьме, где они легче поддаются влиянию, утверждая, что все беды исходят от христианства или стран Западной Европы, тем самым призывая их атаковать и уничтожать страны, основанные на христианских ценностях», - отмечает Латковскис.

Латковскис отмечает, что как глава Комиссии национальной безопасности он полностью поддерживает отсутствие мечетей, подчеркивая, что в Латвии более важны наши традиционные конфессии, которые принадлежат Латвии.

«Если выдавить тюбик зубной пасты, вдавить его обратно будет невозможно, как бы вам этого ни хотелось. Вот почему это решение – не разрешать строительство здесь мечетей – было правильным для Латвии. «К сожалению, я должен сказать, что в Западной Европе происходит следующее: они выдавили этот тюбик зубной пасты», — подчеркивает Латковскис.

Он отмечает, что нам не нужна еще одна проблема в Латвии, которая может возникнуть из-за строительства мечетей, подчеркивая, что мы находимся прямо по соседству с государством-агрессором, пропагандирующим гибридную войну. В качестве примера он приводит попытки нелегальных иммигрантов нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу: «Лучше не допустить развития этой проблемы, чем потом с ней бороться».