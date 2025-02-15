Baltijas balss logotype

75 центов за «обработку рецепта»: на Латвию подают в суд 4

Политика
Дата публикации: 15.02.2025
BB.LV
75 центов за «обработку рецепта»: на Латвию подают в суд

Латвийская ассоциация по защите интересов безработных и соискателей работы подала в Конституционный суд заявление, в котором оспаривает введенную в этом году плату за услуги фармацевтов, сообщил представитель ассоциации Раймонд Лейниекс-Пуке.

Ассоциация считает, что постановления Кабинета министров, устанавливающие размер платы за отпуск рецептурных препаратов в аптеках в размере 75 центов, не соответствуют статье 111 Конституции, которая устанавливает обязанность государства гарантировать минимальный уровень медицинской помощи.

Лейниекс-Пуке поясняет, что, по мнению ассоциации, эта норма ограничивает доступ жителей к здравоохранению и несоразмерна финансовым возможностям латвийского общества, особенно учитывая недостаточное финансирование государством системы возмещения стоимости лекарств.

В своей заявке Общество подчеркивает, что обязанность государства — гарантировать минимальную медицинскую помощь, однако плата за услуги фармацевта создает дополнительное финансовое бремя, особенно для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, малоимущих и хронически больных пациентов.

«Эта плата — еще одно бремя для тех, кто и так несет высокие расходы на здравоохранение», — говорит Лейниекс-Пуке.

Он отмечает, что в Латвии одна из самых высоких доплат пациентов в Европе, и такая дополнительная плата только усугубляет неравенство в здравоохранении. «Мы не можем допустить ситуацию, когда с людей будут взимать все большую плату за такую фундаментальную и очевидную вещь, как покупка лекарств», — подчеркивает Лейниекс-Пуке.

#аптека
111
0

Комментарии (4)

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    16-го февраля

    Действительно! Всё ж должно быть бесплатным! Пусть за всё платит государство! Хотя постойте… А где государство берёт деньги?

    1
    0
  • Д
    Дед
    16-го февраля

    Гоните этого Ебу сцаными тряпками1

    34
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    16-го февраля

    Этот трипер уже старый. Не сковырнёшь. 🙄 Перебежит ещё куда нибудь на мягкий студьчик.

    7
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го февраля

    Обычный рэкет.

    51
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео