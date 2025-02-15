75 центов за «обработку рецепта»: на Латвию подают в суд

Латвийская ассоциация по защите интересов безработных и соискателей работы подала в Конституционный суд заявление, в котором оспаривает введенную в этом году плату за услуги фармацевтов, сообщил представитель ассоциации Раймонд Лейниекс-Пуке.

Ассоциация считает, что постановления Кабинета министров, устанавливающие размер платы за отпуск рецептурных препаратов в аптеках в размере 75 центов, не соответствуют статье 111 Конституции, которая устанавливает обязанность государства гарантировать минимальный уровень медицинской помощи.

Лейниекс-Пуке поясняет, что, по мнению ассоциации, эта норма ограничивает доступ жителей к здравоохранению и несоразмерна финансовым возможностям латвийского общества, особенно учитывая недостаточное финансирование государством системы возмещения стоимости лекарств.

В своей заявке Общество подчеркивает, что обязанность государства — гарантировать минимальную медицинскую помощь, однако плата за услуги фармацевта создает дополнительное финансовое бремя, особенно для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, малоимущих и хронически больных пациентов.

«Эта плата — еще одно бремя для тех, кто и так несет высокие расходы на здравоохранение», — говорит Лейниекс-Пуке.

Он отмечает, что в Латвии одна из самых высоких доплат пациентов в Европе, и такая дополнительная плата только усугубляет неравенство в здравоохранении. «Мы не можем допустить ситуацию, когда с людей будут взимать все большую плату за такую фундаментальную и очевидную вещь, как покупка лекарств», — подчеркивает Лейниекс-Пуке.