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Переговоры США и России без Украины? Экс-главком НВС Далбиньш прокомментировал ситуацию 5

Наша Латвия
Дата публикации: 15.02.2025
BB.LV
Переговоры США и России без Украины? Экс-главком НВС Далбиньш прокомментировал ситуацию

«Я считаю, что на самом деле переговоры не могут состояться без Украины и не состоятся, потому что решать будет нечего», — заявил в эфире TV24 отставной полковник, бывший командующий Национальными вооруженными силами Юрис Далбиньш, комментируя текущие новости о мирных переговорах, в ходе которых США и Россия обсуждают план прекращения войны, оттесняя на второй план как саму Украину, так и европейские страны.

«Только Америка и Россия — эти два человека, которые имеют свои амбиции быть номером 1 и перераспределять мир. Я думаю, что против этого передела и вовлечения в этот передел, повторяя Ялту, есть третий — китайский диктатор господин Си Цзиньпин.

Он был бы не прочь поучаствовать в этом перераспределении. Это уже сигнал о том, что простое начало переговоров таким образом между двумя странами, без привлечения другой страны, вовлеченной в войну [Украины], уже означает, что это направление на самом деле не совсем верное. Это свидетельствует о том, что нарушаются соответствующие ценности и их основы», — говорит отставной полковник Далбиньш.

По его словам, подобные действия представляют собой «угрозу для самой Америки», поскольку они подрывают демократические ценности, колыбелью которых в мире считается Америка.

«В данном случае, идущий вразрез с этими ценностями и неуважение к этим базовым принципам грозит весьма серьезными последствиями в будущем». Будем надеяться, что не только американский президент, но и Республиканская партия, Демократическая партия и другие американские политики понимают, какие угрозы и последствия это может создать для самой Америки. Я считаю, что в этом случае Европе придется проявить свою твердость в области внешней политики, а также экономической политики, чтобы ее не оттеснили в сторону как партнера, с которым нельзя считаться, а дать понять, что можно сделать уже сегодня в Мюнхене [на конференции по безопасности; – прим. ред.]», – подбодрил Далбиньш в конце своего комментария.

#война рф и украины
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Комментарии (5)

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    15-го февраля

    Я слышал что Трамп не мог уснуть с телефонного разговора с Путиным, всё ждал комментария Далбиньша, чтобы понять как должны развиваться события. И бравый вояка Далбиньш не подвёл! Вот поэтому мы и гордимся Армией ЛР! Она всегда там где нужно!

    32
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го февраля

    ...Далбиньш...

    19
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го февраля

    Ваша фамилия Дальбиньш и эти все сказано. Не надо позориться на старости лет.

    24
    0
  • Д
    Дед
    15-го февраля

    Без штатов, ни у Украины, ни у НАТО нет ни одного шанса. На Украине правительства нет, там договариваться не с кем. После того, когда договорятся Путин и Трамп, вы все будите бегать, как шавки и махать хвостиком.

    36
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Дед
    15-го февраля

    ...лизать сапоги Дяди Сема они будут и причмокивать от удовольствия.

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