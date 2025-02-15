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Польша заявила, что Евросоюзу придется направить войска на Украину 2

В мире
Дата публикации: 15.02.2025
BB.LV
Польша заявила, что Евросоюзу придется направить войска на Украину

Сикорский: ЕС рано или поздно придется направить войска на Украину

Европейскому союзу «рано или поздно» придется направить войска на территорию Украины. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

«Когда президент США Дональд Трамп говорит, что в рамках сделки должны быть направлены на Украину европейские войска, нам придется их предоставить», — сказал он.

Сикорский добавил, что время для мирных переговоров еще не настало. Глава польского МИД отметил, что звонок главы Белого дома президенту России Владимиру Путину «был ошибкой». Он пояснил, что выступает против скорых переговоров, поскольку это якобы «оправдывает Путина и снижает моральный дух на Украине».

#война рф и украины #польша
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Комментарии (2)

  • НС
    Николай Семёнов
    15-го февраля

    Этот ещё по морде не получил...

    9
    1
  • Ч
    Чангл
    Николай Семёнов
    15-го февраля

    Тут в другом вопрос. Где он взял о войсках на Украине?. У пшеков опять своя история.

    5
    0

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