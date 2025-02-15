«Мои друзья воюют на Украине» - доктор Эрглис сменил халат врача на военную форму

В минувшие выходные почти сотня добровольцев начала обучение на трехнедельном курсе базовой военной подготовки для резервистов в Пехотном училище Национальных вооруженных сил в Алуксне. Одним из курсантов является Андрей Эрглис, профессор факультета медицины и естественных наук Латвийского университета и известный кардиохирург, сообщает Латвийская армия.

«Я подал заявку на этот курс, потому что многие из моих друзей воевали на Украине в течение последних трех лет. Это врачи, которых, возможно, не замечают в повседневной жизни, но они усердно трудятся на передовой. Для меня это будет своего рода солидарность с ними, хотя сравнивать условия, в которых врачи могут работать здесь, и условия, в которых им приходится работать на Украине, практически невозможно», — описывает свою мотивацию Эрглис.

Армия также напоминает, что уже сейчас можно подать заявку на летний курс базовой подготовки резервистов, который в этом году пройдет с 5 по 26 июля.

Отметим, напомним, в прошлом году в земессардзе вступила 57-летняя глава глава МИД Байба Браже.