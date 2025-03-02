Требуется личная явка: зачем чиновники Риги гоняют украинцев через весь город

«Почему граждане Украины не могут подавать документы в Рижскую социальную службу через сайт latvija.lv (авторизируясь через смарт-ID или e-paraksts) или через эл. почту (подписывая документы латвийской электронной подписью), как это делают граждане Латвии?

Ведь у граждан Украины, легально находящихся на территории Латвии, есть персональный код, и у них есть те же самые права на социальную помощь, как у граждан Латвии?

Сейчас все граждане Украины, проживающие в Риге, которые претендуют на помощь Рижской соцслужбы, должны ехать на Палес, 9 (Югла). Причем обязательно лично, потому что нужно подписывать заявление (независимо от состояния здоровья – даже для инвалидов первой группы не делается исключения!).

Аргумент, который я услышала в прошлом году: на портале latvija.lv, как они там разберутся? На мой комментарий – что, во-первых, местные могут им помочь, а во-вторых, сайт можно автоматически перевести на русский или украинский язык (в наш век современных технологий это не большая проблема), в ответ была тишина…

И вот ситуация: гражданин Украины не имеет машины, живет, например, в Болдерае, Золитуде, Иманте, Шампетере и т.д., ему нужно почти полтора часа на дорогу в одну сторону, чтобы добраться до социальной службы на Палес. Хотя есть официальный, законный способ это сделать, не тратя 3 часа на дорогу: все сделать в электронном виде! Читатель bb.lv"

Антра Габре, координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы

– Гражданам Украины надлежит подавать заявление в Рижский центр поддержки жителей Украины лично во избежание ситуаций, когда социальная помощь предоставляется гражданам Украины, которые фактически не находятся в Латвии и не информируют об этом Рижскую социальную службу, а также в свете требований закона «О предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица», который обязывает учреждения обращаться с финансовыми средствами самоуправления в соответствии с общими интересами населения.

Помимо этого, согласно требованиям Закона о государственном языке, а также в соответствии с требованиями Закона о юридической силе документов, учреждения принимают и рассматривают документы от жителей только на государственном языке.

Поэтому сотрудники Рижской социальной службы помогают гражданам Украины заполнять заявление на латышском языке.

Что касается требования ко всем совершеннолетним лицам подписывать заявление – оно содержится в нормативных актах и распространяется на всех жителей, которые обращаются в Рижскую социальную службу за получением социальной помощи.