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Требуется личная явка: зачем чиновники Риги гоняют украинцев через весь город 5

Наша Латвия
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Требуется личная явка: зачем чиновники Риги гоняют украинцев через весь город
ФОТО: LETA

«Почему граждане Украины не могут подавать документы в Рижскую социальную службу через сайт latvija.lv (авторизируясь через смарт-ID или e-paraksts) или через эл. почту (подписывая документы латвийской электронной подписью), как это делают граждане Латвии?

Ведь у граждан Украины, легально находящихся на территории Латвии, есть персональный код, и у них есть те же самые права на социальную помощь, как у граждан Латвии?

Сейчас все граждане Украины, проживающие в Риге, которые претендуют на помощь Рижской соцслужбы, должны ехать на Палес, 9 (Югла). Причем обязательно лично, потому что нужно подписывать заявление (независимо от состояния здоровья – даже для инвалидов первой группы не делается исключения!).

Аргумент, который я услышала в прошлом году: на портале latvija.lv, как они там разберутся? На мой комментарий – что, во-первых, местные могут им помочь, а во-вторых, сайт можно автоматически перевести на русский или украинский язык (в наш век современных технологий это не большая проблема), в ответ была тишина…

И вот ситуация: гражданин Украины не имеет машины, живет, например, в Болдерае, Золитуде, Иманте, Шампетере и т.д., ему нужно почти полтора часа на дорогу в одну сторону, чтобы добраться до социальной службы на Палес. Хотя есть официальный, законный способ это сделать, не тратя 3 часа на дорогу: все сделать в электронном виде! Читатель bb.lv"

Антра Габре, координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы

– Гражданам Украины надлежит подавать заявление в Рижский центр поддержки жителей Украины лично во избежание ситуаций, когда социальная помощь предоставляется гражданам Украины, которые фактически не находятся в Латвии и не информируют об этом Рижскую социальную службу, а также в свете требований закона «О предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица», который обязывает учреждения обращаться с финансовыми средствами самоуправления в соответствии с общими интересами населения.

Помимо этого, согласно требованиям Закона о государственном языке, а также в соответствии с требованиями Закона о юридической силе документов, учреждения принимают и рассматривают документы от жителей только на государственном языке.

Поэтому сотрудники Рижской социальной службы помогают гражданам Украины заполнять заявление на латышском языке.

Что касается требования ко всем совершеннолетним лицам подписывать заявление – оно содержится в нормативных актах и распространяется на всех жителей, которые обращаются в Рижскую социальную службу за получением социальной помощи.

#спрашиваете — отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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55
5

Комментарии (5)

  • VS
    VLadislavs Steckis
    3-го марта

    Логично ибо мало ли где живёт украинец.

    31
    0
  • VS
    VLadislavs Steckis
    VLadislavs Steckis
    3-го марта

    Врятли же правительство может официально признать, что запустили в страну множество мошенников, которые получая помощь разводят населения.

    30
    0
  • VS
    Vad Sorry
    3-го марта

    Тот кто минус поставил обоснуйте пожалуйста?

    2
    5
  • VS
    Vad Sorry
    2-го марта

    Ни забывайте Украинцы, даже я гражданин Латвии ни могу просто вернутся обратно и жить , эта страна эти люди они просто создают проблемы чтобы делать деньги, бумажки , налоги и так далее у них работа такая , любому Украину что решил жить в Латвии нужно памятник поставить, я ни говорю про каких-то 30 евро

    13
    20
  • Д
    Дед
    2-го марта

    А, зачем заполнять заявление на латышском языке, если согласно закону о гос. языке, чиновники должны принимать заявления на любом, и только отвечать на латышском.

    34
    1
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