Аккредитация школ - тяжелое бремя и... дорогое

Процесс этот обременительный, бюрократический и недешевый - учредителю, которым обычно является местное самоуправление, аккредитация одной школы обходится в 3600 евро, а аккредитация директора школы - в 991 евро.

Государственная служба качества образования (ГСКО) предлагает ряд изменений, которые позволят усовершенствовать и удешевить эту систему. Аккредитация образовательного учреждения и оценка профессиональной деятельности его руководителя (в дошкольных учреждениях оценивается только директор) обычно проводятся одновременно. Только при назначении нового директора его аккредитация проводится отдельно (в течение двух лет с момента вступления в должность). Оценку деятельности директора проводит не только государство, но и самоуправление - не реже одного раза в три года.

Говоря о проблемах аккредитации, руководитель ГСКО Инита Юхневича на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке пояснила, что одна из них заключается в едином подходе ко всем учреждениям - как с высокими результатами по качеству образования, так и с низкими. Возможно, там, где все в порядке, полную аккредитацию не стоит повторять через шесть лет, а следует оценивать по индивидуальным критериям.

Также стоит подумать о шестилетнем цикле (других вариантов сейчас нет - либо учреждение аккредитовано, либо нет), возможно, стоит перейти на систему, которая существует в высшем образовании - либо семь, либо три года. Юхневича обратила внимание на большой объем данных, подлежащих оценке, что влияет на объем работы по аккредитации и самооценку учреждений. По мнению ГСКО, внеочередная аккредитация используется недостаточно, и стоило бы рассмотреть вопрос о точном определении случаев, когда ее следует применять.