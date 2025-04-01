Кремль откровенно издевается над попытками Запада остановить войну - Зеленский

Кремль откровенно издевается над попытками Запада остановить войну, заявил в вечернем обращении в понедельник президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на BBC.

"Сейчас в Москве открыто насмехаются над попытками наших партнёров продвинуть повестку, направленную на мир — постоянные удары дронами, постоянные жестокие обстрелы. Это можно остановить только с помощью давления, принудив Россию к миру", — подчеркнул Зеленский.

"Европа не забудет моральные уроки этой войны", — отметил президент, призвав не оставлять Россию безнаказанной.

"Нормализовать то, что они творили в Буче, Мариуполе, других наших городах и сёлах, — просто невозможно. Мы продолжим добиваться ответственности России за эту войну, чтобы она была ощутимой", — подчеркнул он.