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У Латвии разошлись интересы с Европой: население республики волнуют другие проблемы 1 2095

Наша Латвия
Дата публикации: 02.04.2025
BB.LV
У Латвии разошлись интересы с Европой: население республики волнуют другие проблемы
ФОТО: LETA

Недавно проведенный опрос показал, что жителей Латвии больше всего беспокоят проблемы в области здравоохранения, а граждан других стран ЕС – дороговизна жизни.

Больные темы

Разницу в интересах обнаружил последний опрос общественного мнения Eurobarometer, сделанный по заказу Европейского парламента.

Исследование показало, что в Латвии население больше всего от Европарламента ждет решения проблем здравоохранения – эту проблему назвали 40% респондентов, далее следуют поддержка экономики и создание рабочих мест – 39%, борьба с ростом цен и стоимости жизни – 39%, борьба с бедностью и социальной изоляцией – 38%, а также вопросы обороны и безопасности – 32%.

Конечно, Европарламент не та организация, от которой следует ждать реальных решений вышеназванных проблем. Европарламент – это больше про поговорить, чем про делать, что, впрочем, совершенно логично. Слово «парламент» происходит от французского глагола parler – «говорить». Поговорили и разошлись. Законодательные инициативы в ЕС выдвигает преимущественно Еврокомиссия и Европейский совет. Но, конечно, раз уж у людей спрашивают – то они отвечают. Здесь нас больше интересует сам выбор тем, чем возможность каких-либо решений.

В другом порядке

Что касается этих тем, то вышеозначенные латвийцами проблемы также были названы приоритетными и жителями других стран ЕС, но в другом порядке. А именно: 43% граждан ЕС назвали самой большой проблемой борьбу с ростом цен и стоимости жизни, 31% – борьбу с бедностью и социальной изоляцией, 31% – оборону и безопасность, 29% – поддержку экономики и создание рабочих мест и 25% – здравоохранение.

Из чего мы делаем вывод, что система здравоохранения в нашей стране явно хромает. Уже какой по счету опрос показывает, что это беспокоит население Латвии больше всего. Даже больше, чем дороговизна, которая так мучает жителей всей Европы.

По другим приоритетам мнения жителей Латвии и ЕС в целом тоже отличаются. В некоторых случаях очень существенно. Например, миграционные вопросы в качестве приоритетной проблемы выделяют 22% респондентов в ЕС и только 8% в Латвии. Оно и понятно: в Европе – мигранты на каждом углу, тогда как в Латвии их можно встретить лишь в столице. Особо экзальтированные товарищи кричат в соцсетях, что от понаехавших в Риге уже прохода нет, но это очень большое преувеличение. Это скажет любой, кто имел счастье побывать в европейских столицах.

Борьбу с изменением климата считают проблемой 21% респондентов в ЕС в целом и только 4% в Латвии. Тут тоже все ясно – изменения климата жителям южной Европы несут проблемы в виде жары, тогда как в Латвии климат только начинает становиться более или менее приемлемым для нормальной жизни. Теперь наконец-то зимой у нас можно выйти из дома, не опасаясь себе что-нибудь отморозить. Средняя годовая температура воздуха по планете составляет 15 градусов по Цельсию. В Латвии она 7 градусов. Что вы еще хотите узнать про страшные перемены климата?

Приятные вещи

Борьбу с терроризмом и организованной преступностью назвали важной темой 20% респондентов в ЕС и только 8% в Латвии. К счастью, терроризм нашу страну обходит стороной, и слава богу. Никаких перемен мы здесь не желаем. Быть на задворках Европы, оказывается, не во всем так уж и плохо. Есть вещи и приятные.

Укрепление демократии и верховенства закона 20% жителей ЕС считают проблемой, тогда как в Латвии – только 11%. Здесь тоже все понятно. Не то чтобы население ЛР полагает, будто в их стране с демократией все в порядке. Скорее всего, к этому понятию, к народовластию, относится скептически. Низкая вовлеченность в политические процессы тому весьма способствует.

Из всех предложенных вариантов проблем граждане Латвии назвали самой незначительной продвижение гендерного равенства и инклюзивности. Только 2% респондентов в Латвии и 11% в ЕС в целом оценили его как важный вопрос, требующий решения. Тут особо и комментировать нечего: эти либеральные штучки на нашей суровой почве дают очень слабые всходы, а то и вовсе чахнут на корню. Интересно, однако, что и в Европе все эти свистопляски вокруг гендерных вопросов особого отклика не находят.

Что такое бедность?

Пока в Европе выясняли, что у кого болит, в Латвии пересчитали своих бедняков. Благо тема бедности, как видим, волнует многих.

Оказалось, что малоимущих за последний год стало меньше. В 2024 году материальным и социальным лишениям были подвержены 10,9% населения (снижение на 2,6 процентных пункта с 2023 года), а глубокой материальной и социальной необеспеченности – 5,3% жителей (снижение на 0,9 процентного пункта).

«Это самые низкие показатели за весь период наблюдений», – сообщает ЦСУ Латвии, не указывая, в чем кроется причина роста благополучия латвийского населения. Рост за год был, впрочем, весьма скромным, однако если посмотреть на ситуацию в динамике, то мы идем правильной дорогой. Если сравнивать с 2016 годом, прогресс впечатляет. В том году бедных было 24,8%, а сильно бедных – 12,7%.

Основные лишения

Напомним также, что такое бедность в понимании латвийского ЦСУ. Это неспособность удовлетворить пять из 13 потребностей современного человека. Глубокая бедность – это неспособность удовлетворить семь из 13 потребностей.

Не будем перечислять все эти потребности, отметим лишь некоторые. Так, тяжелее всего жителям Латвии удовлетворить такую из них: возможность справиться с непредвиденными расходами. Таких людей у нас более 46%. То есть люди живут от зарплаты до зарплаты (от пенсии до пенсии), и если вдруг появляется необходимость достать из загашника энную сумму, то появляются проблемы – никаких накоплений нет.

На втором месте по распространенности – отсутствие возможности раз в год хотя бы на неделю отправиться куда-либо на отдых. Не обязательно за рубеж, отдыхать можно и в пределах родной страны. Путешествовать сейчас можно очень даже бюджетно, но все равно для многих это непозволительная роскошь. А именно – для 31% жителей, почти для каждого третьего.

На третьем месте – возможность поменять мебель в своем доме, если она поизносилась. Эту проблему отметили 23% жителей. Да уж, замена мебели – удовольствие не из дешевых. Но интересно, что владение легковым автомобилем недоступно только для 10% жителей. Так что скорее всего дело не только в реальных возможностях, но и в их восприятии. Владение легковым авто удовольствие очень недешевое в сравнении с покупкой мебели, если взять в расчет не только стоимость самого авто, но также многочисленные налоги, ремонты и стоимость топлива.

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#медицина #опрос #бедность
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Григорий Антонов
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Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го апреля

    Обычно бывает так, если расходятся интересы. то и пути - дороги должны разойтись. Но остаётся один вопрос - где взять деньги на пенсии?

    47
    2

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