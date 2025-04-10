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Оплачиваемый выходной для прощания с умершим питомцем — возможно ли это в Латвии? 1 1012

Наша Латвия
Дата публикации: 10.04.2025
BB.LV
Оплачиваемый выходной для прощания с умершим питомцем — возможно ли это в Латвии?

Парламент Колумбии рассматривает возможность предоставить работникам оплачиваемый выходной после смерти домашнего животного. Таким образом предполагается дать людям право достойно попрощаться с близким существом. В соседней Литве также обсуждается, что в будущем такая возможность может быть предоставлена работникам. Однако в Латвии подобные инициативы пока не поднимаются, пишет tv3.lv.

Парламент Колумбии обсудил, могут ли работники требовать от работодателя оплачиваемый выходной в случае смерти домашнего любимца. Инициативу возглавила депутат Палаты представителей Колумбии Александра Васкес, и недавно она была одобрена в первом чтении.

Пока что планируется, что выходной смогут получить только владельцы собак и кошек. Кроме того, животное должно было прожить в семье не менее шести месяцев, а работодатель должен быть заранее осведомлён о наличии питомца. Для получения выходного потребуется также предъявить подтверждение смерти животного.

В Литве этот вопрос тоже вызвал обсуждения, однако на политическом уровне он пока не рассматривается.

В Министерствах экономики и благосостояния Латвии сообщили, что подобная инициатива пока не поступала и не рассматривается. Также не уточняется, возможно ли обсуждение этого вопроса в будущем.

Министерство экономики лишь отметило, что за один выходной день в Латвии не поступает налогов на сумму от 10 до 12 миллионов евро, и подчеркнуло, что введение дополнительного выходного увеличило бы административную и финансовую нагрузку на предпринимателей.

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(1)
  • Д
    Дед
    10-го апреля

    Куплю 365 мышей и целый год в отпуске. Дебилизм даже обсуждать этот бред

    11
    4

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