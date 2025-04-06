Готовы пожертвовать праздничным выходным для нужд обороны?

В Латвии регулярно возникают дискуссии о количестве государственных праздников и их влиянии на экономику страны. Секретарь Комиссии Сейма по гражданству, миграции и социальной сплоченности Ингмар Лидака высказал свое мнение по этому вопросу в эфире TV24, ответив на вопрос: «Не слишком ли много в Латвии государственных праздников и выходных?»

По сравнению с другими странами в Латвии гораздо больше официальных праздников. В связи с этим возникает вопрос: следует ли Латвии ограничить количество государственных праздников?

«Для политика выступить с инициативой сократить количество праздников и государственных выходных сейчас было бы полным безумием. Я знаю только, что в настоящее время в Сейме находится закон и инициатива относительно 11 ноября — объявить и его выходным днем», — сообщил Лидака.

Он подчеркивает: «Для меня очевидно, что мы не можем увеличивать количество праздников. Точно не можем. Если 11 ноября будет объявлено праздником, то нам все равно придется расстаться с каким-то другим праздником, например, с 1 мая».

Лидака делится чувствами, которые он связывает с 1 мая. «Для меня этот день по-прежнему ассоциируется с этим красным прошлым, хотя в нем есть очень яркий оттенок нашего будущего».

«Конечно, мы можем еще раз подумать о том, что будет после Праздника песни, сможем ли мы себе позволить день после Праздника песни, который был подарен за предыдущий Праздник песни. Я не помню, в какой стране, но мне очень понравилась идея «пожертвовать» один праздничный день на нужды оборонного бюджета».

Политик не исключает, что Латвия также могла бы рассмотреть подобный подход, например, для финансовой поддержки Украины, однако сам он не планирует выступать с подобной инициативой.

Но, продолжая мысль о 11 ноября, Лидака, комментируя, почему День Лачплесиса не должен быть официальным праздником, сказал очень важную вещь: «Очень часто 11 ноября приходится на будний день. И школа — это именно то место, где ребенок учится патриотизму, эти мероприятия проходят в школе, а не дома. Если это суббота или воскресенье, то очень вероятно, что этот ребенок пойдет на рыбалку с отцом или в зоопарк. Но если ребенок в этот день будет в школе, он обязательно получит очень хорошую, качественную и ценную информацию».