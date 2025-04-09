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Будьте осторожны: в аэропорту «Рига» у пассажиров отбирают английскую колбасу. И рыбу тоже 8 8560

Наша Латвия
Дата публикации: 09.04.2025
BB.LV
Будьте осторожны: в аэропорту «Рига» у пассажиров отбирают английскую колбасу. И рыбу тоже
ФОТО: dreamstime

«Недавно наша семья столкнулась с возмутительной ситуацией. Супруг работает в Англии, в Латвии бывает наездами, примерно 1 раз в три месяца.

До недавнего времени, когда он приезжал, всегда привозил вкусные мясные и рыбные деликатесные полуфабрикаты, которые очень любит наша семья. Однако на этот раз «праздник живота» в семье не состоялся: у него в аэропорту изъяли все, что он вез семье, оставили только печенье и чай.

В связи с этим у меня следующие вопросы:

  • Что-то изменилось в таможенных правилах за последнее время?

  • Есть ли разница, ввозишь ли в Латвию продукты питания для собственных нужд:

а) на машине, б) на автобусе, в) на самолете?

  • И, наконец, что происходит с изъятыми на таможне продуктами питания после их изъятия?»

Эвита Тейце-Мамая, главный специалист отдела по общественным связям Государственной службы госдоходов:

  • В таможенных правилах за последнее время никаких изменений не вводилось. Информация об этом по-прежнему доступна на сайте СГД.

Соответственно, планируя свои поездки, особенно если речь идет о странах, которые не являются членами ЕС или ЕЭЗ, рекомендуем ознакомиться с данной информацией – что можно ввозить в Латвию, а в отношении чего существует запрет.

В странах Евросоюза в личном багаже и для личного потребления действует запрет на ввоз мяса и мясопродуктов (бекон, свежее или переработанное мясо, включая мясо птицы), животный жир, различные виды колбас, мясные консервы, а также мучные изделия с мясной начинкой или содержащие мясо соусы, супы и т. д.).

Разрешается ввозить до 20 кг рыбной продукции:

  • свежая рыба (если ввозится целая, обязательно должна быть выпотрошена), сушеная, термически обработанная, соленая, копченая;

  • рыбные консервы;

  • некоторые ракообразные – например, креветки или омары.

Исключение – ракообразные из Российской Федерации и Республики Беларусь, ввоз которых запрещен. Также запрещен ввоз из РФ и РБ икры и ее заменителей.

Другим исключением, которое распространяется на любую страну, является икра осетровых рыб – до 125 г в соответствующей маркированной упаковке.

В свою очередь, рыбная продукция с Фарерских островов и Гренландии может ввозиться без каких-либо ограничений по количеству.

Также следует иметь в виду, что ввоз молочных продуктов (равно как и мясных) из третьих стран запрещен. После выхода из ЕС Британия относится к "третьим странам".

Так, к примеру, в отличие от обычной рыбной продукции, ввоз рыбной продукции с сыром к ввозу в Евросоюз запрещен.

Ограничения и запреты, касающиеся ввоза пищевых продуктов, предназначенных для личного потребления, распространяются в равной степени на всё, независимо от вида транспорта, на котором человек въезжает в Латвию.

Единственное – если человек прибывает в Латвию на самолете, то, помимо таможенных правил о ввозе товаров, необходимо также соблюдать условия перемещения некоторых предметов в багаже, которые проверяются при прохождении контроля безопасности в аэропорту.

Что касается дальнейших действий – изъятые продукты питания передаются в Продовольственно-ветеринарную службу для последующего уничтожения.

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#сгд #спрашиваете — отвечаем #продукты
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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Оставить комментарий

(8)
  • MG
    Mihails Goncarovs
    9-го апреля

    Что твой муж там забыл? Разве это семья, где муж приезжает раз в три месяца?! Пусть работает, живёт и платит налоги здесь на родине. Хватит обслуживать англосаксов!

    47
    129
  • MG
    Mihails Goncarovs
    Mihails Goncarovs
    9-го апреля

    Судя по реакции на мой комментарий, у нас в Латвии особого патриотизма среди русскоязычных не наблюдается(не у всех конечно). А родину надо любить и заботиться о своей земле, своих земляках. Вот потому то и бесчинствует здесь у нас нацисты и русофобы. И правят нами засланцы англосаксы.

    51
    69
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го апреля

    Денег не хватает для оплаты работников аэропорта, Всё сжирает "золотой парашют" гуся.

    113
    12
  • VS
    Vad Sorry
    9-го апреля

    Меня ни это прикололо раньше с Латвии колбасу в Британию таскали а теперь наоборот? И что будет дальше?

    180
    11
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Vad Sorry
    9-го апреля

    Дальше не будет в принципе.

    21
    4
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го апреля

    Наверное, работники таможни, погранцов и пвд на месте там же и сжерают. Или прям в мусорники там же и вываливают.🙄

    39
    5
  • БТ
    Бесс Толковый
    9-го апреля

    "– изъятые продукты питания поедаются в для последующего уничтожения".

    Интересно кем?

    52
    5
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Бесс Толковый
    10-го апреля

    Ничего не должно пропадать зря... На Вукраину отправляют... 🙃🙃🙃

    6
    5
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