Будьте осторожны: в аэропорту «Рига» у пассажиров отбирают английскую колбасу. И рыбу тоже

«Недавно наша семья столкнулась с возмутительной ситуацией. Супруг работает в Англии, в Латвии бывает наездами, примерно 1 раз в три месяца.

До недавнего времени, когда он приезжал, всегда привозил вкусные мясные и рыбные деликатесные полуфабрикаты, которые очень любит наша семья. Однако на этот раз «праздник живота» в семье не состоялся: у него в аэропорту изъяли все, что он вез семье, оставили только печенье и чай.

В связи с этим у меня следующие вопросы:

Что-то изменилось в таможенных правилах за последнее время?

Есть ли разница, ввозишь ли в Латвию продукты питания для собственных нужд:

а) на машине, б) на автобусе, в) на самолете?

И, наконец, что происходит с изъятыми на таможне продуктами питания после их изъятия?»

Эвита Тейце-Мамая, главный специалист отдела по общественным связям Государственной службы госдоходов:

В таможенных правилах за последнее время никаких изменений не вводилось. Информация об этом по-прежнему доступна на сайте СГД.

Соответственно, планируя свои поездки, особенно если речь идет о странах, которые не являются членами ЕС или ЕЭЗ, рекомендуем ознакомиться с данной информацией – что можно ввозить в Латвию, а в отношении чего существует запрет.

В странах Евросоюза в личном багаже и для личного потребления действует запрет на ввоз мяса и мясопродуктов (бекон, свежее или переработанное мясо, включая мясо птицы), животный жир, различные виды колбас, мясные консервы, а также мучные изделия с мясной начинкой или содержащие мясо соусы, супы и т. д.).

Разрешается ввозить до 20 кг рыбной продукции:

свежая рыба (если ввозится целая, обязательно должна быть выпотрошена), сушеная, термически обработанная, соленая, копченая;

рыбные консервы;

некоторые ракообразные – например, креветки или омары.

Исключение – ракообразные из Российской Федерации и Республики Беларусь, ввоз которых запрещен. Также запрещен ввоз из РФ и РБ икры и ее заменителей.

Другим исключением, которое распространяется на любую страну, является икра осетровых рыб – до 125 г в соответствующей маркированной упаковке.

В свою очередь, рыбная продукция с Фарерских островов и Гренландии может ввозиться без каких-либо ограничений по количеству.

Также следует иметь в виду, что ввоз молочных продуктов (равно как и мясных) из третьих стран запрещен. После выхода из ЕС Британия относится к "третьим странам".

Так, к примеру, в отличие от обычной рыбной продукции, ввоз рыбной продукции с сыром к ввозу в Евросоюз запрещен.

Ограничения и запреты, касающиеся ввоза пищевых продуктов, предназначенных для личного потребления, распространяются в равной степени на всё, независимо от вида транспорта, на котором человек въезжает в Латвию.

Единственное – если человек прибывает в Латвию на самолете, то, помимо таможенных правил о ввозе товаров, необходимо также соблюдать условия перемещения некоторых предметов в багаже, которые проверяются при прохождении контроля безопасности в аэропорту.

Что касается дальнейших действий – изъятые продукты питания передаются в Продовольственно-ветеринарную службу для последующего уничтожения.