Советская Латвия уходит под землю: найдены секретные документы о подготовке к Апокалипсису

Перед нами 63–страничный документ под грифом "Совершенно секретно" — доклад "О состоянии гражданской обороны Латвийской ССР", направленный начальнику Гражданской обороны (ГО) СССР маршалу Советского Союза Василию Чуйкову председателем Совета Министров ЛССР и руководителем республиканского штаба ГО Юрием Рубэном.

План эвакуации

Основной план ГО республики предусматривал "рассредоточение и эвакуацию населения категорированных городов: Рига, Даугавпилс, Лиепая, Вентспилс". Под термином "категорированные" в СССР понимались города, по которым в случае войны обязательно будет нанесен ядерный удар. По данным переписи 1969 года, в Латвии в таковых проживал 41% населения республики.

Каждый район Риги должен был быть эвакуирован в определенный район Латвии:

Ленинградский (ныне Курземский) и Ленинский (ныне Земгальский) — на Елгавское операционное направление;

Кировский (ныне Центральный) и Московский (ныне Латгальский) — на Огрское направление;

Пролетарский (ныне Видземский) — на Цесисское.

В 1970 году была также "начата разработка плана эвакуации населения города Стучка (ныне Айзкраукле), находящегося в зоне возможных разрушений Плявиньской ГЭС".

В Москве провели разработки по крупнейшему союзному предприятию — заводу ВЭФ (в 1970 году — 16 тысяч работающих). На нем предполагалось оставить работающую смену в первые 6 дней "Особого периода" — 600 человек вместо плановой в 7140.

"В республике начата работа по разработке планов эвакуации населения городов Риги, Лиепаи и Вентспилса на максимальные возможности морского транспорта… Эвакуацию транспортабельных больных планируется осуществлять, как правило, специально выделенными поездами".

Матросы уходят в разведку

В целом мероприятия по морской линии позволили бы эвакуацию населения Риги (с учетом подвоза в этот период рабочих смен) за 44 часа в навигационный и 48 часов в межнавигационный период.

Вот доклад начальника Латвийского морского пароходства Ю. К. Авота от 26 ноября 1970 года "О работе водного транспорта в Особый период".

Во–первых, рыболовецкому колхозу "Селга" было поручено построить за счет средств, выделяемых Совмином ЛССР, пирс в Рижском заливе.

Во–вторых, были выделены базы отстоя и ремонта судов речного флота за пределами категорированных городов и зон возможных сильных разрушений: для флота на Даугаве и Лиелупе — в районе Калнциемс — Елгава, для реки Вента — в районе Пилтене.

Кроме того, предлагалось "ввести в число формирования ГО рыбоколхозов Латвийской ССР по одному разведзвену, на которое возложить ведение морской разведки в сторону городов Риги, Вентспилса и Лиепаи на судах местного колхозного флота". Подразумевался замер уровня радиации и визуальное наблюдение после нанесения ядерного удара врага.

На 1970 год было запланировано 15 сооружений гражданской обороны (закончено 10): 3 пунктов управления (закончено 2), 7 убежищ на 3720 человек (закончены 4 на 2420), достройка, дооборудование и приспособление подвальных помещений под убежища 5 объектов на 1020 человек (закончено 6 на 980).

"Пансионат" выкопали питерские метростроители

Новым делом для системы ГО Латвии было строительство капитального бункера для высшего руководства у поселка Лигатне Цесисского района, где холмы погасили бы ударную волну: "В соответствии с распоряжением СМ СССР № 1378–рс от 4.07.1969 года продолжается проектирование нового защищенного рабочего помещения для центральных партийных и советских органов и учреждений республиканских министерств и ведомств под условным наименованием "Пансионат". Срок строительства — 1970–1973 годы.

Функции заказчика, по решению Совета Министров республики, выполняет Штаб ГО республики. Ведущая проектная организация "Латгипрогорстрой" Госстроя ЛССР. Проектирование подземной части сооружения ведет Ленинградский проектный институт "Ленметрогипротранс".

Рабочие чертежи будут выполнены до 1 сентября 1971 года. В 1970 году закончено проектирование линии электропередачи. В настоящее время заканчивается строительство подъездной автодороги протяженностью 5,5 км, входящей в комплекс названного "Пансионата", и будет начато строительство…"

"Военпроект–300 ПрибВО по заданию Штаба ГО республики заканчивает разработку альбомов убежищ, возводимых в Особый период, с учетом использования строительных материалов, выпускаемых местной промстройиндустрией, с защитными свойствами не ниже 1 кг/кв. см".

Объем строительства защитных сооружений демонстрирует цифра согласованных за 1970 год заданий на проектирование и готовых проектов — 75! "Потребность республики в нестандартизированном оборудовании удовлетворяется полностью", — говорится в документе.

Вместе с тем "горных выработок и полостей, пригодных для использования в интересах ГО, в республике не имеется". И то сказать, Латвия — равнинная страна.

Секретное донесение

20 февраля 1985 года 2–й секретарь ЦК КПЛ В. И. Дмитриев получил интересное (и секретное) послание как раз из Цесисского райкома. В нем секретарь Э.Роде предлагал буквально следующее: "В сельской местности Цесисского района имеется 4390 населенных пунктов, из них свыше 900 хуторов или пустует, или используется как дачи.

Согласно плану гражданской обороны республики Цесисскому району надлежит разместить около 75 тысяч эвакуированных из Пролетарского района г. Риги. И чтобы в случае необходимости мы могли это сделать, надо своевременно и тщательно подготовиться. Помещения должны быть пригодны для проживания при любых погодных условиях, обеспечены водоснабжением и погребами для противорадиационной защиты".

Управление делами Совета Министров ЛССР под грифом "Совершенно секретно" от 8.02.85 составляет план подготовки помещений пансионата "Цирулиши" на особый период. Там должны были бы располагаться секретарь ЦК Компартии, 1–й секретарь ЦК комсомола республики…

Подобный центр предполагалось создать и в убежище на ул. Рупниецибас в строившемся здании Института истории партии. Оттуда системами "Искра" и "Полоса–2" обеспечивалась бы связь с объектом "Пансионат" в Лигатне, глубоко под землей и бетоном.

Там — без роскоши: для 1–го секретаря предусмотрена комната 10–12 квадратных метров, для секретарей горкомов и райкомов — 2 комнаты в 15–20 квадратных метров на 6–8 человек, для размещения остальных работников — 1 квадратный метр на человека. Так повелел управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина.

Питание сотрудников аппарата республиканских парторганов в ядерных убежищах обеспечивалось на 18 суток по трем нормам. Правда, если все время есть по самой скудной, третьей норме (сухари, банка консервов, сахар), то протянуть можно было месяц.

На перспективу до 1990 года

28 мая 1985 года датирована "Препроводительная к документам по проверке убежищ". Ее составил начальник штаба гражданской обороны ЛССР генерал–майор Х. Аболc.

В этом году запланировали построить 25 убежищ вместимостью 5,8 тыс. человек. Из них к предприятиям союзного значения относилось 9 убежищ на 3350 человек.

Самым крупным республиканским объектом, предусмотренным на 1985 год, было убежище при тюремной больнице на 500 человек. Следующие два крупных бункера строили аэропорт Рига (450 человек) и "Елгавсельмаш" (450 человек).

Союзные предприятия строили массивные бункеры:

завод "Электростройинструмент" (Резекне, Министерство строительно–дорожного машиностроения СССР) — на 1200 человек;

"Компрессор" (Рига, Министерство легкого и пищевого машиностроения) — на 900 человек;

Вентспилсский вентиляторный завод (Министерство строительно–дорожного машиностроения) — на 450 человек;

Рижский завод промышленных роботов (Министерство авиационной промышленности ) — на 420 человек.

Готовность была от 5% до 60%. А вот министру гражданской авиации СССР Бугаеву Б. П. от 15 мая 1985 года поступила жалоба о том, что в районе Эргли так и не приступили к созданию защищенного пункта управления Латвийского управления гражданской авиации, документацию которого разработал институт "Украэропортпроект".

Всего же в 1986–1990 годах в ЛССР было запланировано строительство противорадиационных укрытий на 334,39 тыс. человек.

"Это даст возможность к концу пятилетки увеличить фонд укрытий для защиты населения вне зон сильных разрушений категорированных городов, включая эвакуируемое и рассредотачиваемое население до 70,9 % к потребности", — рапортовали замначальника штаба ГО ЛССР А.Ф . Кадикис и начальник 2–го отдела Госплана ЛССР В. А. Сея в декабре 1985 года.

(По материалам Государственного архива Латвии, ф. 101. оп. 35. д. 87.)