Я столько не съем ! В соцсетях утверждают, что тратить на еду 3-4 тысячи в месяц - «это нормально»

Создатель контента “20 k Interneta Biznesa skola” Матисс Куриловс, отвечая на чей-то комментарий в соцсетях о расходах на еду, утверждает, что 3,5 тысячи евро — это нормальная сумма, которую семья тратит на продукты в месяц.

Пользователь соцсетей прокомментировал: «У нас с женой уходит 3,5 тысячи в месяц на еду, не говоря уже о других расходах».

Матисс соглашается, что это вполне нормально: «Это абсолютно нормально для семьи! Если у тебя ещё 2–3 ребёнка — ну, тогда и все 4 тысячи уходят. Примерно по тысяче на человека — это абсолютно нормально. У меня на двоих уходит минимум 3 тысячи в месяц, включая и рестораны, и домашнюю еду».

Мужчина отвечает тем комментаторам, которые утверждают, что можно выжить и на 100 евро, говоря, что, да, выжить, может, и можно, но он говорит о нормальной жизни, когда можно посидеть в ресторане.

«Посмотрите на тот же Rimi! Придёшь, наберёшь полную тележку еды, даже по акциям. Но в Латвии с нынешними ценами и инфляцией ты на 100 евро не наберёшь полную тележку. Полной тележки семье максимум на неделю хватает. Это бред — что ты на 100 евро хорошо питаешься и ходишь по заведениям. Это полнейшая чепуха! Нормальный человек в Латвии тратит на семью 3000 евро в месяц. Это нормально».

Он также отмечает, что ситуация может быть другой, если жить в деревне, где есть своё молоко, мясо и так далее. В Риге, где рестораны всё время полны людей, всё обстоит совсем иначе. Если ходить в ресторан три раза в день, вообще можно потратить 10 000 евро в месяц.

«Чего все возмущаются? Я всё чаще вижу, что люди тратят по несколько тысяч в месяц на еду. У нас же не 2000 год, когда на 5 евро можно было целую корзину набрать. Откуда люди берут эти маленькие цены?»