Baltijas balss logotype

Я столько не съем ! В соцсетях утверждают, что тратить на еду 3-4 тысячи в месяц - «это нормально» 4 805

Наша Латвия
Дата публикации: 22.04.2025
grani.lv
Я столько не съем ! В соцсетях утверждают, что тратить на еду 3-4 тысячи в месяц - «это нормально»
ФОТО: dreamstime

3,5 тысячи евро в месяц! Латвиец назвал сумму, необходимую в Латвии на продукты для семьи.

Создатель контента “20 k Interneta Biznesa skola” Матисс Куриловс, отвечая на чей-то комментарий в соцсетях о расходах на еду, утверждает, что 3,5 тысячи евро — это нормальная сумма, которую семья тратит на продукты в месяц.

Пользователь соцсетей прокомментировал: «У нас с женой уходит 3,5 тысячи в месяц на еду, не говоря уже о других расходах».

Матисс соглашается, что это вполне нормально: «Это абсолютно нормально для семьи! Если у тебя ещё 2–3 ребёнка — ну, тогда и все 4 тысячи уходят. Примерно по тысяче на человека — это абсолютно нормально. У меня на двоих уходит минимум 3 тысячи в месяц, включая и рестораны, и домашнюю еду».

Мужчина отвечает тем комментаторам, которые утверждают, что можно выжить и на 100 евро, говоря, что, да, выжить, может, и можно, но он говорит о нормальной жизни, когда можно посидеть в ресторане.

«Посмотрите на тот же Rimi! Придёшь, наберёшь полную тележку еды, даже по акциям. Но в Латвии с нынешними ценами и инфляцией ты на 100 евро не наберёшь полную тележку. Полной тележки семье максимум на неделю хватает. Это бред — что ты на 100 евро хорошо питаешься и ходишь по заведениям. Это полнейшая чепуха! Нормальный человек в Латвии тратит на семью 3000 евро в месяц. Это нормально».

Он также отмечает, что ситуация может быть другой, если жить в деревне, где есть своё молоко, мясо и так далее. В Риге, где рестораны всё время полны людей, всё обстоит совсем иначе. Если ходить в ресторан три раза в день, вообще можно потратить 10 000 евро в месяц.

«Чего все возмущаются? Я всё чаще вижу, что люди тратят по несколько тысяч в месяц на еду. У нас же не 2000 год, когда на 5 евро можно было целую корзину набрать. Откуда люди берут эти маленькие цены?»

Читайте нас также:
#цены на продовольствие #еда
2
0
0
29
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    22-го апреля

    В Лв медианная нетто зп 800 евро, это значит что ПОЛОВИНА РАБОТАЮЩИХ получает 800 или меньше на руки, а есть ещё пенсионеры. Поэтому если люди присели на распил по протекции родственников, то да они успешные и тратят 10к на пайку в месяц. Но в основном совсем не так.

    14
    2
  • Г
    Геннадий
    22-го апреля

    на еду в месяц максимум 400, так как моя зарплата на руки 600, жены 450, один ребёнок... ещё ведь комунальные, транспорт, одежда и многое другое. В конце месяца 0, отложить ничего не можем.

    39
    1
  • Г
    Геннадий
    22-го апреля

    Мы тратим на еду в месяц не максимум 400, так как моя зарплата на руки 600, у жены 450, один ребёнок... ещё ведь комунальные, транспорт, интернет, телефон, одежда и многое другое. В конце месяца 0, отложить ничего не можем.

    13
    1
  • JB
    Janis Berzin
    22-го апреля

    "если жить в деревне, где есть своё молоко, мясо и так далее" - сразу видно персонаж в деревне ни дня не жил.

    63
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие? 334
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они? 2 265
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги 2 714
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня)
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня) 1 469

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 26
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 33
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 43
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 52
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 62
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 95
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 26
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 33
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 43

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео