Названы главные проблемы со здоровьем у призванных в латвийскую армию

Состояние здоровья добровольцев, вступивших в Службу государственной обороны (СГО), в целом лучше, чем у призванных в обязательном порядке, и основными препятствиями для прохождения службы являются различные психологические проблемы. Об этом в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения рассказал руководитель департамента Службы гособороны Министерства обороны Кристер Граузе, пишет LETA.

Он признал, что несколько десятков молодых людей, призванных в обязательном порядке, подают заявления с просьбой отложить службу. Обстоятельства различаются — кто-то учится за границей, кто-то находится за рубежом, кто-то ссылается на семейные обстоятельства. Проживание за границей при наличии там постоянной работы или учёбы может быть основанием для отсрочки, отметил Граузе.

Он призвал молодых людей сообщать, если имеются причины для отсрочки: «Не молчите, не откладывайте — подавайте информацию. Мы с вами свяжемся и найдём решение», — подчеркнул он.

По словам Граузе, на июльский призыв с июля по ноябрь подали заявки 782 добровольца, этого оказалось недостаточно, поэтому дополнительно были отобраны ещё 800 человек в обязательном порядке. Процесс отбора продолжится до середины мая, когда будут разосланы последние повестки.

На данный момент отобраны 512 потенциальных военнослужащих СГО. В общей сложности планируется набрать 830 молодых людей. Он также сообщил, что добровольно записались более 20 женщин и их активность растёт.

Активность добровольцев увеличивается с каждым годом, однако параллельно растёт и запланированное число военнослужащих СГО, что означает, что случайный отбор станет постоянной практикой, отметил Граузе.

На вопрос, почему в официальном издании «Latvijas Vēstnesis» публикуются уведомления о повестках Министерства обороны для прохождения медицинской комиссии, Граузе пояснил, что в последнем случае у 13 молодых людей не было задекларированного места жительства, и это был единственный способ с ними связаться.

Следующий призыв в СГО запланирован на конец апреля. Граузе обратил внимание, что из-за загруженности инфраструктуры январский призыв будет очень малочисленным, а количество мест для добровольцев — ограниченным. «Призываю всех молодых людей внимательно следить за информацией и как можно быстрее подавать заявки», — добавил он.