Марина из Риги решила проверить цены на электричество с целью поиска лучшего тарифа и не нашла ни на одном сайте в Латвии русского языка - русскоязычные версии сайтов "демонтировали" из-за политики. Но самое интересное началось потом.

Когда рижанка Марина решила сравнить цены на электричество в Латвии и Эстонии, то была удивлена: в Эстонии на каждом сайте поставщика электроэнергии был русский язык! Включая сайт латвийской компании Latvenergo, работающей под брендом Elektrum.

"Если на латвийском сайте русский язык "демонтировали" в русле политики "дерусификации", то в Эстонии Latvenergo видимо не хочет отказываться от русского языка, чтобы быть конкурентноспособным. То есть, латвийская государственная компания в соседней Эстонии поддерживает русскоязычную версию сайта, а в Латвии делает вид, что русского языка нет и вовсе", - отметила Марина в посте в соцсети Facebook.

Впрочем, точно также происходит и в случае эстонского поставщика Enefit. "В Латвии у них всегда была версия сайта на русском языке, но недавно его убрали. Теперь доступен только латышский и английский языки. Зато на их эстонском сайте русский язык доступен до сих пор", - отмечает рижанка.

С чем это связано? "Думаю, все из-за политики - сегодня именно в Латвии присутствует большое политическое давление в русле тотальной дерусификации. Конечно, многие экономисты считают, что это чистый популизм. Тогда как в Эстонии, где также проживают много русскоязычных, такой политики нет - и компании думают об экономике, о том, как заработать больше денег и наполнить государственный бюджет в виде поступающих налогов. А куда стремятся наши? Главное чтоб не было русского языка, а что будет с экономикой, дело десятое?" - спрашивает рижанка.

В комментариях нашлись и те, кто возмущается, почему рижанка написала пост на русском, а не на латышском языке.

Рижанке также указали, что если ей не нравится - пускай едет "в свою Эстонию". Впрочем, нашлись голоса, которые считают такую политику не приносящей выгоды экономике Латвии.

Многие люди также удивились происходящему - почему те же компании ведут двойную политику по отношению к потребителям электроэнергии в Латвии и в Эстонии, хотя обе страны находятся рядом, граничат с РФ и входят в Евросоюз.

"Неужели эти компании закроют или оштрафуют, или им звонят из Сейма и требуют убрать русский язык? Чем больше языков на сайте, тем проще клиентам выбрать услугу и заплатить деньги с которых потом идут налоги и в бюджет", - пишут в комментариях.

"Если сравнить Латвию и Эстонию, то в Таллине в банкоматах есть русский язык. Курьерские компании используют русский язык в пакоматах. Там не принимают таких законов, может быть, в том числе поэтому с экономикой в Эстонии дела обстоят гораздо лучше? Повод задуматься, иначе популизм может привести к еще большей дыре в бюджете", - отмечают комментаторы.

"Похоже, сейчас в приоритете не благосостояние граждан. Не зарплаты и не пенсии. Не удержание молодых людей от выезда за границу на работу и постоянное место жительства. Самое главное - это язык", - выразил мнение один из латвийцев.