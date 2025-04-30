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Опять русский язык! Соцсети в шоке от происходящего в Латвии и Эстонии 13 3066

Наша Латвия
Дата публикации: 30.04.2025
BB.LV
ФОТО: Виталий Вавилкин

ФОТО: Виталий Вавилкин

Марина из Риги решила проверить цены на электричество с целью поиска лучшего тарифа и не нашла ни на одном сайте в Латвии русского языка - русскоязычные версии сайтов "демонтировали" из-за политики. Но самое интересное началось потом.

Когда рижанка Марина решила сравнить цены на электричество в Латвии и Эстонии, то была удивлена: в Эстонии на каждом сайте поставщика электроэнергии был русский язык! Включая сайт латвийской компании Latvenergo, работающей под брендом Elektrum.

"Если на латвийском сайте русский язык "демонтировали" в русле политики "дерусификации", то в Эстонии Latvenergo видимо не хочет отказываться от русского языка, чтобы быть конкурентноспособным. То есть, латвийская государственная компания в соседней Эстонии поддерживает русскоязычную версию сайта, а в Латвии делает вид, что русского языка нет и вовсе", - отметила Марина в посте в соцсети Facebook.

Впрочем, точно также происходит и в случае эстонского поставщика Enefit. "В Латвии у них всегда была версия сайта на русском языке, но недавно его убрали. Теперь доступен только латышский и английский языки. Зато на их эстонском сайте русский язык доступен до сих пор", - отмечает рижанка.

С чем это связано? "Думаю, все из-за политики - сегодня именно в Латвии присутствует большое политическое давление в русле тотальной дерусификации. Конечно, многие экономисты считают, что это чистый популизм. Тогда как в Эстонии, где также проживают много русскоязычных, такой политики нет - и компании думают об экономике, о том, как заработать больше денег и наполнить государственный бюджет в виде поступающих налогов. А куда стремятся наши? Главное чтоб не было русского языка, а что будет с экономикой, дело десятое?" - спрашивает рижанка.

В комментариях нашлись и те, кто возмущается, почему рижанка написала пост на русском, а не на латышском языке.

Рижанке также указали, что если ей не нравится - пускай едет "в свою Эстонию". Впрочем, нашлись голоса, которые считают такую политику не приносящей выгоды экономике Латвии.

Многие люди также удивились происходящему - почему те же компании ведут двойную политику по отношению к потребителям электроэнергии в Латвии и в Эстонии, хотя обе страны находятся рядом, граничат с РФ и входят в Евросоюз.

"Неужели эти компании закроют или оштрафуют, или им звонят из Сейма и требуют убрать русский язык? Чем больше языков на сайте, тем проще клиентам выбрать услугу и заплатить деньги с которых потом идут налоги и в бюджет", - пишут в комментариях.

"Если сравнить Латвию и Эстонию, то в Таллине в банкоматах есть русский язык. Курьерские компании используют русский язык в пакоматах. Там не принимают таких законов, может быть, в том числе поэтому с экономикой в Эстонии дела обстоят гораздо лучше? Повод задуматься, иначе популизм может привести к еще большей дыре в бюджете", - отмечают комментаторы.

"Похоже, сейчас в приоритете не благосостояние граждан. Не зарплаты и не пенсии. Не удержание молодых людей от выезда за границу на работу и постоянное место жительства. Самое главное - это язык", - выразил мнение один из латвийцев.

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#эстония #русский язык # латвия
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(13)
  • А
    Андрей
    1-го мая

    @Olga Zakarauskiene Проверьте, что и у вас и у дочки в Teams - отключен автоматический перевод. Такое может быть, если по какой-то причине Teams посчитает, что вы общаетесь на разных языках (например пришете не кириллицей, а латинскими буквами, т.е. translit). Это чисто техническая проблема.

    6
    0
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    30-го апреля

    SOS! Люди помогите! Перешла со Скайпа на Teams, общаюсь с дочкой на русском. В Скайпе мои сообщения именно такие как я пишу, а в Teams он изменяет по своему усмотрению, причем до маразма. Я старый человек, мне скрывать нечего. Пусть меня прослушивают, просматривают, но почему я не могу писать на русском. Может быть я что-то не понимаю?

    18
    1
  • З
    Злой
    Olga Zakarauskiene
    1-го мая

    Ну перешли все, ибо Скайп закончил свой жизненный путь, мы тоже на теамсе, но вроде проблем никаких

    1
    0
  • NB
    Nose Bose
    30-го апреля

    Это не политическое давление на русский язык. А апартеид по отношению к четверти собственного населения. Посмотрим, как через 20-30 лет это все обернется.

    138
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    30-го апреля

    Не надо было украм русофобить тогда бы и войны с русскими не было.

    112
    8
  • MI
    Marija Ivanova
    30-го апреля

    Omniva и DPD то же свмое.

    33
    1
  • Д
    Дед
    30-го апреля

    Просто всем русскоязычным нужно занять принципиальную позицию и не сотрудничать с организациями не поддерживающих русские версии и не желающие общаться на русском. например ЛМТ, я ушел принципиально.

    126
    4
  • З
    Злой
    Дед
    30-го апреля

    Я в лмт 25 лет был, хорошие условия у меня там были перешёл в Теле2 на худшие условия только из-за того что Теле2 сохранил русский язык на сайте, если они закроют русскую версию, перейду в Бите.

    65
    1
  • З
    Злой
    Дед
    1-го мая

    К сожалению многие т.н. русскоязычные давно уже не могут жить без партии Единство и ТБ, или всячески стелятся под них.

    5
    1
  • DT
    Dm Tr
    30-го апреля

    Если кому-то принципиально, то и в Латвии есть elementary∙lv/ru

    5
    10
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го апреля

    Не устаю повторять: самые ярые на_цики должны выколоть себе глаза, чтобы случайно не посмотреть в сторону России. Иначе это не на_цики, а ушлые ме_р_зкие политиканы, зарабатывающие на национальной идее - и тем самым опускающие эту идею ниже плинтуса. Где, собственно, ей и место...

    107
    0
  • З
    Злой
    Мимо проходил
    30-го апреля

    Тоже повторюсь - наше общество больно и похоже неизлечимо. В так в ответ, щакрыл накопительный счета в банках, снял все деньги, уже 3 года кроме продуктов больше ничего в латвийских магазинах не покупаю- всё в зарубежных, даже если там дороже.

    61
    0
  • З
    Злой
    Мимо проходил
    30-го апреля

    И обязательно пойду на выборы чтобы проголосовать против латышских партий.

    87
    1
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