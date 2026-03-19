После трагедии: откровения дочери Джабраилова шокировали сеть

Дата публикации: 19.03.2026
После трагической смерти бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова его дочь Альвина впервые публично высказалась о прошлом семьи. В личном блоге она поделилась воспоминаниями о детстве и взаимоотношениях с отцом, которые, по её словам, были непростыми.

Напомним, Джабраилов ушёл из жизни в начале марта в одном из московских отелей. У него остались две дочери — Даната и Альвина, которые уже давно живут за пределами России. По информации СМИ, оставшееся наследство оказалось незначительным.

В ходе прямого эфира Альвина рассказала, что значительная часть средств её отца уходила на роскошный образ жизни — дорогие развлечения, вечеринки и попытки произвести впечатление на мировых знаменитостей. Сейчас ей предстоит самостоятельно разбираться с оставшимися делами и имуществом.

Фото: соцсети.

Однако наибольший отклик вызвали её откровения о детстве. Девушка призналась, что не чувствовала достаточной заботы и тепла со стороны отца. По её словам, он сочетал в себе яркую харизму и сложный характер, а о многих сторонах его жизни она узнавала из СМИ.

Со временем их отношения ухудшились. Альвина отметила, что в детстве сталкивалась с ситуациями, которые считает травмирующими. Несмотря на это, она подчеркнула, что продолжает испытывать к отцу сильные чувства.

«Были моменты, о которых мне сложно говорить… Он был очень неоднозначным человеком — одновременно умным и противоречивым», — поделилась она.

