Цены на нефть на мировом рынке в четверг резко увеличились на фоне новых атак на энергетические объекты на Ближнем Востоке, вызвавших опасения, что затяжные боевые действия нанесут долговременный ущерб нефтегазовой инфраструктуре, пишет LETA со ссылкой на DPA/AFP.

Цена нефти марки "Brent" выросла более чем на 10% — до 119,13 доллара США за баррель, тогда как цена нефти марки WTI увеличилась на 2,6% — до 98,81 доллара за баррель.

После атак дронов в четверг на двух нефтеперерабатывающих заводах, принадлежащих национальной нефтяной компании Кувейта, вспыхнули пожары.

Ранее в тот же день дрон попал в другой нефтеперерабатывающий завод компании — Mina Al Ahmadi, вызвав небольшой пожар.

Тем временем катарская энергетическая компания "QatarEnergy" в четверг сообщила, что удары Ирана в среду вечером нанесли значительный ущерб крупнейшему в мире центру газовой промышленности в Катаре, что вызвало резкий рост цен на природный газ.