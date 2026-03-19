В Риге произошла курьёзная авария 1 1292

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге произошла курьёзная авария
ФОТО: скриншот видео TV3

На перекрёстке улиц Улброкас и Деглава в Риге произошла курьёзная авария — один автомобиль, что называется, «забрался» на капот другого.

Необычное ДТП свидетельствует о транспортном хаосе, который уже несколько дней по утрам и вечерам заставляет водителей нервничать, а общественный транспорт — выбиваться из графика. Каков план города в отношении ремонтных работ, создающих опасные ситуации, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Курьёзное столкновение во вторник произошло из-за несогласованного движения. Автомобиль «Hyundai», двигавшийся по улице Деглава, перестраивался, когда по соседней полосе ехал «Opel».

«Hyundai» вынудил водителя «Opel» невольно стать автокаскадёром — после удара «Opel» практически оказался на капоте «Hyundai». В таком положении автомобили находились до позднего вечера, пока их не эвакуировали. Водитель «Hyundai» признан виновным.

«В ДТП никто не пострадал. Государственная полиция начала административный процесс и приняла решение о применении штрафа», — сообщила представитель Госполиции Лина Багдоне.

На месте аварии в последнее время наблюдается серьёзная транспортная загруженность. Автомобили из правой полосы вынуждены перестраиваться в левую — часто водители не уступают друг другу, и даже общественному транспорту приходится бороться за место.

И всё это из-за ремонтных работ у светофора. Здесь рабочие неделю назад выкопали не слишком широкую и глубокую яму, и, хотя работы продолжаются, местные жители уже начали использовать её как мусорную.

Эта яма на перекрёстке — далеко не единственная: в нескольких местах ведутся раскопки, установлены ограждения, а движение на отдельных участках ограничено.

В среду к месту работ привезли буровую установку, которой с пульта управлял Айнар. Он рассказал в передаче Degpunktā, что здесь прокладывают подземные электрические кабели, и помимо земляных и буровых работ рабочим нередко приходится наблюдать водителей, которым изменения в организации движения и ямы создают трудности.

Он отметил, что работы вовсе не заброшены — вместе с коллегами уже многое сделано, и вскоре проблемы для водителей на этом участке могут закончиться.

В Рижской думе, однако, не столь оптимистичны: город сообщает, что ремонт на перекрёстке полностью завершится только 14 апреля. До этого водителям советуют запастись терпением или выбирать альтернативные маршруты в часы пик.

