Первое свидание закончилось уголовным делом о перевозке 30 000 нелегальных сигарет 0 710

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.03.2026
BB.LV
Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

Государственная полиция в Кулдигском крае остановила автомобиль с крупной партией нелегальных сигарет, выяснив, что их перевозка происходила во время первого свидания, при этом женщина не знала о противоправных действиях мужчины, сообщила агентству ЛЕТА старший специалист отдела общественных отношений Госполиции Мадара Шершнёва.

Расследование по уголовному процессу завершено, материалы дела в отношении мужчины переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Автомобиль «Audi» был остановлен 10 февраля на дороге Кабиле—Кулдига. В ходе расследования установлено, что это было первое свидание пары после длительной переписки в социальных сетях, и женщина, не зная о планах мужчины перевозить нелегальные сигареты, согласилась с ним встретиться. Мужчина попросил женщину сесть за руль, поскольку у него самого не было водительских прав.

Мужчина попросил выбрать маршрут через Юрмальское шоссе, что показалось женщине необычным, учитывая привычный путь в Лиепаю через Салдус, однако он объяснил это меньшей интенсивностью движения, вероятно, рассчитывая избежать полиции.

Тем не менее на дороге Кабиле—Кулдига правоохранители остановили автомобиль и обнаружили в багажнике 10 000 сигарет «Winstone blue» без акцизных марок и 20 000 сигарет «Malboro platinium» также без акцизных марок, помещённых в три картонные коробки.

Служба государственных доходов рассчитала нанесённый государству материальный ущерб — он составляет почти 6000 евро. Мужчина уже ранее попадал в поле зрения полиции за аналогичные преступления.

Согласно Уголовному закону, за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа, с конфискацией имущества или без неё. Размер наказания определит суд.

