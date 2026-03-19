Саудовская Аравия предоставляет своим долгосрочным клиентам по покупке нефти возможность получать свои квоты на апрель через порт Янбу на Красном море, готовясь к длительным перебоям в работе Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным трейдеров, информированных государственной компанией Saudi Aramco, покупатели, выбравшие Янбу, получат лишь часть своих ежемесячных поставок из-за ограничений на объем нефти, который может транспортировать трубопровод до порта. Другой вариант — получение нефти из Персидского залива, но с риском остаться без поставки, если пролив останется закрытым.

Отмечается, что Aramco, крупнейший в мире экспортер нефти, в прошлом месяце отгружал 7,2 миллиона баррелей нефти в день, до того как Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, большая часть которого экспортировалась через его терминалы в Персидском заливе Рас-Танура и Джуайма. Саудовская Аравия имеет трубопровод мощностью 5 миллионов баррелей в сутки, проходящий через всю страну до Красного моря, хотя экспортная мощность в Янбу может быть меньше. Aramco отказалась от комментариев.

Как известно, Саудовская Аравия обычно продает всю свою нефть по долгосрочным контрактам, большая часть которой идет в Азию. Sinopec, крупнейший китайский нефтеперерабатывающий завод, сокращает объемы переработки на 10%, чтобы справиться с дефицитом, тогда как Япония начала высвобождение нефти из своих национальных резервов.

Издание пишет, что выбор отражает неопределенность относительно того, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке и когда может возобновиться работа Ормузского пролива. Объяснения президента США Дональда Трампа по причинам войны США заставляют союзников и противников сомневаться в том, когда он попытается ее прекратить, и даже если он это сделает, Иран демонстрирует мало желания идти навстречу.

Как заявили трейдеры, если война продолжится, нефть, отгруженная в Янбу и направляющаяся в Азию, скорее всего, будет продаваться на условиях поставки, то есть Aramco будет заниматься транспортной логистикой, а не на обычных условиях отгрузки, когда клиенты сами организуют доставку. По их словам, нефть, которую предлагают нефтеперерабатывающие заводы через Янбу — только сорт Arab Light.

Сообщается, что Aramco наращивает поставки через Янбу с начала войны, которая продолжается уже третью неделю. Саудовский производитель также сделал необычный шаг, предлагая нефть, отгруженную из порта, через спотовые тендеры. Однако теперь он предлагает контрактные поставки с терминала на Красном море.

Как говорится в публикации, за пределами Азии некоторые европейские нефтеперерабатывающие заводы сообщили о получении меньших контрактных объемов нефти от Aramco. Один крупный переработчик не получил никаких объемов для отгрузки следующего месяца, а другому было выделено меньше, чем требовалось.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, снизила добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки примерно до 8 миллионов баррелей в сутки из-за ближневосточного конфликта.

Напомним, потоки нефти через Ормузский пролив обрушились на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Главная "энергетическая артерия" мира остается фактически заблокированной уже две недели. Хотя в Иране пообещали пропускать танкеры с флагами Индии, другие корабли не спешат пересекать пролив из-за опасений иранских атак.

Международное энергетическое агентство заявило о беспрецедентный сбой в мировых поставках нефти из-за войны в Иране.