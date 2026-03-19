Выбор отражает неопределенность относительно того, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке
Саудовская Аравия предоставляет своим долгосрочным клиентам по покупке нефти возможность получать свои квоты на апрель через порт Янбу на Красном море, готовясь к длительным перебоям в работе Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным трейдеров, информированных государственной компанией Saudi Aramco, покупатели, выбравшие Янбу, получат лишь часть своих ежемесячных поставок из-за ограничений на объем нефти, который может транспортировать трубопровод до порта. Другой вариант — получение нефти из Персидского залива, но с риском остаться без поставки, если пролив останется закрытым.
Отмечается, что Aramco, крупнейший в мире экспортер нефти, в прошлом месяце отгружал 7,2 миллиона баррелей нефти в день, до того как Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, большая часть которого экспортировалась через его терминалы в Персидском заливе Рас-Танура и Джуайма. Саудовская Аравия имеет трубопровод мощностью 5 миллионов баррелей в сутки, проходящий через всю страну до Красного моря, хотя экспортная мощность в Янбу может быть меньше. Aramco отказалась от комментариев.
Как известно, Саудовская Аравия обычно продает всю свою нефть по долгосрочным контрактам, большая часть которой идет в Азию. Sinopec, крупнейший китайский нефтеперерабатывающий завод, сокращает объемы переработки на 10%, чтобы справиться с дефицитом, тогда как Япония начала высвобождение нефти из своих национальных резервов.
Издание пишет, что выбор отражает неопределенность относительно того, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке и когда может возобновиться работа Ормузского пролива. Объяснения президента США Дональда Трампа по причинам войны США заставляют союзников и противников сомневаться в том, когда он попытается ее прекратить, и даже если он это сделает, Иран демонстрирует мало желания идти навстречу.
Как заявили трейдеры, если война продолжится, нефть, отгруженная в Янбу и направляющаяся в Азию, скорее всего, будет продаваться на условиях поставки, то есть Aramco будет заниматься транспортной логистикой, а не на обычных условиях отгрузки, когда клиенты сами организуют доставку. По их словам, нефть, которую предлагают нефтеперерабатывающие заводы через Янбу — только сорт Arab Light.
Сообщается, что Aramco наращивает поставки через Янбу с начала войны, которая продолжается уже третью неделю. Саудовский производитель также сделал необычный шаг, предлагая нефть, отгруженную из порта, через спотовые тендеры. Однако теперь он предлагает контрактные поставки с терминала на Красном море.
Как говорится в публикации, за пределами Азии некоторые европейские нефтеперерабатывающие заводы сообщили о получении меньших контрактных объемов нефти от Aramco. Один крупный переработчик не получил никаких объемов для отгрузки следующего месяца, а другому было выделено меньше, чем требовалось.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, снизила добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки примерно до 8 миллионов баррелей в сутки из-за ближневосточного конфликта.
Напомним, потоки нефти через Ормузский пролив обрушились на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Главная "энергетическая артерия" мира остается фактически заблокированной уже две недели. Хотя в Иране пообещали пропускать танкеры с флагами Индии, другие корабли не спешат пересекать пролив из-за опасений иранских атак.
Международное энергетическое агентство заявило о беспрецедентный сбой в мировых поставках нефти из-за войны в Иране.
