А вы знали, что этот гриб запрещено собирать в Латвии. А увидел - позвони

Латвийский научно-исследовательский институт леса Silava приглашает помочь в научном исследовании и сообщить, если в лесу встретится золотистый боровик. При этом специалисты настоятельно просят не срывать грибы, чтобы сохранить их популяцию и экосистему, пишет LSM.
Где искать?
Золотистый боровик предпочитает:
Сухие, светлые сосновые леса
Песчаные почвы, особенно в приморских дюнах
Редколесья и разреженные лесные участки
Этот гриб чаще всего встречается в южной и центральной Европе, однако на территории Латвии он редок и может расти лишь в определённых микроклиматических условиях.
Как распознать боровик? Шляпка: 4–20 см в диаметре, красно-коричневая, может становиться желтовато-коричневой при прикосновении
Ножка: 9–25 см в длину, масивная, с ярко выраженной сетчатой структурой
Мякоть: желтоватая, на срезе слабо синеет или не изменяется вовсе
Запах: приятный, грибной
Вкус: мягкий
Золотистый боровик — съедобный гриб, ценимый в европейской кухне за вкус и аромат. Однако в Латвии его сбор запрещён из-за статуса охраняемого вида.
Как помочь науке?
Если вы обнаружили похожий гриб:
Сделайте фотографию (в идеале — с разных ракурсов, включая срез)
Укажите дату и примерное место находки
Отправьте информацию на:
📱 SMS: +371 26571446
