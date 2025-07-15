А вы знали, что этот гриб запрещено собирать в Латвии. А увидел - позвони

Латвийский научно-исследовательский институт леса Silava приглашает помочь в научном исследовании и сообщить, если в лесу встретится золотистый боровик. При этом специалисты настоятельно просят не срывать грибы, чтобы сохранить их популяцию и экосистему, пишет LSM.

Где искать?

Золотистый боровик предпочитает:

Сухие, светлые сосновые леса

Песчаные почвы, особенно в приморских дюнах

Редколесья и разреженные лесные участки

Этот гриб чаще всего встречается в южной и центральной Европе, однако на территории Латвии он редок и может расти лишь в определённых микроклиматических условиях.

Как распознать боровик? Шляпка: 4–20 см в диаметре, красно-коричневая, может становиться желтовато-коричневой при прикосновении

Ножка: 9–25 см в длину, масивная, с ярко выраженной сетчатой структурой

Мякоть: желтоватая, на срезе слабо синеет или не изменяется вовсе

Запах: приятный, грибной

Вкус: мягкий

Золотистый боровик — съедобный гриб, ценимый в европейской кухне за вкус и аромат. Однако в Латвии его сбор запрещён из-за статуса охраняемого вида.

Как помочь науке?

Если вы обнаружили похожий гриб:

Сделайте фотографию (в идеале — с разных ракурсов, включая срез)

Укажите дату и примерное место находки

Отправьте информацию на:

📧 zane.strike@silava.lv

📱 SMS: +371 26571446