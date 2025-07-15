Baltijas balss logotype

А вы знали, что этот гриб запрещено собирать в Латвии. А увидел - позвони 4 7549

Наша Латвия
Дата публикации: 15.07.2025
BB.LV
А вы знали, что этот гриб запрещено собирать в Латвии. А увидел - позвони

Латвийский научно-исследовательский институт леса Silava приглашает помочь в научном исследовании и сообщить, если в лесу встретится золотистый боровик. При этом специалисты настоятельно просят не срывать грибы, чтобы сохранить их популяцию и экосистему, пишет LSM.

Где искать?

Золотистый боровик предпочитает:

Сухие, светлые сосновые леса

Песчаные почвы, особенно в приморских дюнах

Редколесья и разреженные лесные участки

Этот гриб чаще всего встречается в южной и центральной Европе, однако на территории Латвии он редок и может расти лишь в определённых микроклиматических условиях.

Как распознать боровик? Шляпка: 4–20 см в диаметре, красно-коричневая, может становиться желтовато-коричневой при прикосновении

Ножка: 9–25 см в длину, масивная, с ярко выраженной сетчатой структурой

Мякоть: желтоватая, на срезе слабо синеет или не изменяется вовсе

Запах: приятный, грибной

Вкус: мягкий

Золотистый боровик — съедобный гриб, ценимый в европейской кухне за вкус и аромат. Однако в Латвии его сбор запрещён из-за статуса охраняемого вида.

Как помочь науке?

Если вы обнаружили похожий гриб:

Сделайте фотографию (в идеале — с разных ракурсов, включая срез)

Укажите дату и примерное место находки

Отправьте информацию на:

📧 zane.strike@silava.lv

📱 SMS: +371 26571446

Читайте нас также:
#наука #грибы
17
10
0
5
3
20

Оставить комментарий

(4)
  • БТ
    Бесс Толковый
    16-го июля

    Это ядовитый гриб, но не совсем, срывать и брать в руки нежелательно. Другое дело лисички, они настолько ядовиты, что даже черви их стороной обходят, боятся отравиться.

    20
    19
  • JU
    Jazeps Urlauskis
    15-го июля

    угараете что ли? его уже как лет 10 тут собирают, он тут укоренилося так, что уже не уничтожить, а уничтожают грибницы вырубки лесов. к ним обращаейтесь, идиоты

    175
    9
  • A
    Anim
    15-го июля

    Что за глупости. Собирать этих канадцев не запрещено. Учёные просто изучают распространение этого инвазивного вида и просят сообщить, где нашли...

    ВВ, хватит лживых заголовков.

    46
    1
  • З
    Злой
    15-го июля

    Встречал такие, хороший гриб, маринованные очень вкусные, из-за запрета специально теперь буду брать его, а на е-майл пошлю пошлость

    19
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 126
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 912
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 834
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1033

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 7
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 23
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 34
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 43
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 41
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 50
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 7
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 23
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео