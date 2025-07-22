В двух талсинских озерах запретили магниты для ловли. А что там ловят?

Самоуправление Талси запретило использовать магниты для ловли на двух озёрах: Талсинском и Вилкмуйжа. Национальное управление культурного наследия целиком поддерживает это решение.

В последнее время среди латвийской молодёжи распространилось новое хобби: забрасывать в воду трос или веревку с сильными магнитами, чтобы вытаскивать оттуда различные металлические предметы.

И это — пагубное явление. Почему? Как отмечает Национальное управление культурного наследия, в озере Вилкмуйжа находятся древние захоронения, которые являются единственными известными подводными захоронениями в Латвии и имеют статус памятника культуры государственного значения. Озеро Талсу, в свою очередь, является частью исторического центра города и защитной зоны Талсинского холма, где любые действия могут повлиять на культурно-историческую среду.

Закон об охране памятников культуры гласит, что археологические памятники, получившие статус охраняемого государством или вновь обнаруженного памятника культуры, а также предметы старины, находящиеся в их охраняемых зонах, под землей, на поверхности или в воде, относящиеся к XVII веку включительно, находятся под государственной охраной и принадлежат государству. Их охраняют публичные музеи.

Из этого следует, что любая деятельность, затрагивающая культурно-историческую среду, может осуществляться только с разрешения Национального управления. В частности, запрещается использование металлоискателей при исследовании памятников культуры, за исключением случаев, когда управление это одобрило.

Точно так же запрещен и вывоз предметов из охраняемых зон без согласования с ответственными органами. Причем наказание за это лежит в плоскости даже не административного, а уголовного законодательства.