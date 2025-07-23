Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?

С начала года в Латвию через внешнюю границу въехало 8298 граждан Украины, указано в докладе, который вчера без обсуждения приняло к сведению правительство. В реестр физических лиц включены 31 932 гражданских лица Украины, которым в Латвии установлен статус временной защиты, в месяц регистрируется примерно 500 новых украинских беженцев, а с начала войны статус временной защиты аннулирован 26 891 лицу.

При поддержке самоуправлений сейчас расселены 3076 человек, остаются свободны 134 места, свидетельствует поданная Кабинету министров информация. Наибольшее число мирных жителей Украины зарегистрировано в Риге. Стоит напомнить, что 13 июня 2025 года на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Евросоюза было достигнуто политическое соглашение о продлении действия механизма временной защиты лиц, бежавших от войны в Украине, до 4 марта 2027 года.

Статистика за апрель текущего года показывает, что больше всего беженцев работает уборщиками, подсобными рабочими, рабочими цеха, продавцами и поварами. С 24 февраля 2022 года на социальную помощь мирным жителям Украины было израсходовано 56,36 млн евро, а статистика первых пяти месяцев текущего года свидетельствует, что число получателей гарантированного пособия по минимальному доходу колеблется у отметки 2500 человек, чуть меньше людей получают жилищное пособие. Выплачены и различные другие пособия, например, в мае государственное семейное пособие предоставлено 3519 лицам.

Мирные жители Украины также получают технические вспомогательные средства, услуги сурдопереводчика и социальную реабилитацию для лиц, пострадавших от насилия. Из 1516 детей, которым с начала войны установлена экстренная опека и назначен опекун, в Латвии фактически находятся 226. Причиной прекращения экстренной опеки почти над половиной из них является возвращение в Украину. На учете в Государственном агентстве занятости (ГАЗ) в качестве соискателей работы 2 июня текущего года состояло 1348 мирных жителей Украины, а работодатели предлагают 277 вакансий.

В то же время доступны статистические данные, например, о занятых в Латвии украинских врачах - таких сейчас 107, отдельно перечислены стоматологи (52), сестры (61) и помощники врача (17). Число украинских гражданских лиц, занятых в фармацевтике, с января сократилось с 35 до 23 человек.

Статистические данные о сфере образования свидетельствуют, что 6 мая дошкольные учреждения посещали 1247, общеобразовательные - 2502, спортивные школы - 421, в профессиональных учебных заведениях учились 173, а в вузах - 407 детей и молодых людей из числа гражданского населения Украины. В школах работали 38 педагогов из Украины.