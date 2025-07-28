"Держитесь! Синоптики предрекли непростую ночь Латвии"

Выспаться в ночь на вторник, похоже, смогут не все - в Латвии будет жарко и влажно.

Ночь с понедельника на вторник, несмотря на то, что местами пройдет кратковременный дождь, - воздух ожидается довольно влажным, - будет одной из самых теплых в Латвии в 2025 году, прогнозируют синоптики.

Ожидается, что температура воздуха не опустится ниже +17...+21 градуса. До сих пор самой теплой в этом году была ночь с 19 на 20 июля, когда температура воздуха в Мерсрагсе не опускалась ниже +20,5 градусов, а в остальной части страны минимальная температура составила +15...+19,5 градусов.

Облака останутся плотными, местами пройдет кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.

Во вторник будет довольно облачно, во многих местах пройдут дожди, возможны сильные дожди и грозы. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, который в Курземе повернет с запада. Температура воздуха поднимется до +20...+26 градусов.

В Риге в течение ночи ожидается кратковременный дождь, временами ясное небо. Температура воздуха составит около +20 градусов ночью и +24 градуса днем.