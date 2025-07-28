Baltijas balss logotype

Держитесь! Синоптики предрекли непростую ночь Латвии 1 3275

Наша Латвия
Дата публикации: 28.07.2025
BB.LV
Держитесь! Синоптики предрекли непростую ночь Латвии
ФОТО: Unsplash

Выспаться в ночь на вторник, похоже, смогут не все - в Латвии будет жарко и влажно.

Ночь с понедельника на вторник, несмотря на то, что местами пройдет кратковременный дождь, - воздух ожидается довольно влажным, - будет одной из самых теплых в Латвии в 2025 году, прогнозируют синоптики.

Ожидается, что температура воздуха не опустится ниже +17...+21 градуса. До сих пор самой теплой в этом году была ночь с 19 на 20 июля, когда температура воздуха в Мерсрагсе не опускалась ниже +20,5 градусов, а в остальной части страны минимальная температура составила +15...+19,5 градусов.

Облака останутся плотными, местами пройдет кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.

Во вторник будет довольно облачно, во многих местах пройдут дожди, возможны сильные дожди и грозы. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, который в Курземе повернет с запада. Температура воздуха поднимется до +20...+26 градусов.

В Риге в течение ночи ожидается кратковременный дождь, временами ясное небо. Температура воздуха составит около +20 градусов ночью и +24 градуса днем.

Читайте нас также:
#погода
23
3
2
3
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • А
    Андрей
    28-го июля

    "Держитесь! Синоптики предрекли непростую ночь Латвии"

    Сами держитесь! Запарили своими кликбейтами!!

    67
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 130
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 926
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 845
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1043

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 9
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 2
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 11
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 11
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови 15
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 18
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 9
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 2
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 11

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео