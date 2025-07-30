Приезд заморского ютюбера вызвал в Латвии переполох: зачем инфлюенсер наступил на святое?

Вот что бывает, когда Сейм и правительство уходят в отпуск. Приезд в Ригу на несколько часов какого-то то ли блогера, то ли стримера вызвал небывалый всплеск страстей и эмоций.

Грипп тут ни при чем

В другие времена года население обсуждало бы очередной законопроект, ведь они у нас в последнее время не менее безумны, чем выходки заморских инфлюенсеров. Но в этот раз все сложилось иначе.

Кстати, инфлюенсеры – это не люди, распространяющие грипп, теперь так называют никому не известных личностей, которые по каким-либо причинам стали популярны в интернете. Считается, что если они что-то показали в своем эфире в одной из социальных сетей, то тысячи людей немедленно бросаются в магазины скупать этот предмет в огромных количествах. Ни разу не встречал никаких обоснований, что именно так и происходит, но, возможно, соответствующие исследования есть. Не будут же люди заказывать рекламу блогеру, если от этого нет никакой отдачи.

LETA.

Переплатили?

Наш герой родом из США и именует себя IShowSpeed, что на русский перевести довольно сложно. Ключевые слова – «шоу» или «показ», а также «скорость». Настоящее имя стримера и ютюбера – Даррен Джейсон Уоткинс-младший, и он действительно энергичен и активен. Много путешествует по миру и ведет из разных стран репортажи, которые якобы смотрят миллионы человек.

Латвийское агентство инвестиций и развития почему-то решило пригласить именно этого ютюбера, хотя есть масса других. Но акция была согласована – кроме Риги знаменитость, о существовании которой подавляющее большинство населения Латвии узнало в момент ее прибытия в страну, побывала также в Таллине и в Вильнюсе. За свой перформанс американец получил по 30 тысяч евро от каждой из стран, что, конечно, многим жителям страны не понравилось. Дороговато, дескать.

Другие наоборот, были в восторге. Ютюбер, мол, имеет аудиторию в 45 миллионов человек, так что 30 тысяч – копейки.

Лучшее – детям

Тут, правда, есть нюанс, на который не замедлили указать противники рекламы в эфирах стримеров. Наш скоростной товарищ популярен лишь в среде детей, которые и пришли приветствовать его в Риге в довольно больших количествах. Говорили, что-то про две тысячи человек. Для латвийской столицы это действительно большая толпа.

Так вот, возникает вопрос: зачем заказывать рекламу Латвии для детей? Они сами еще не могут путешествовать. Неужели кто-то верит, что дети насмотрятся блогеров и заставят родителей купить путевку в далекие края? Или кто-то полагает, что репортажи господина Уоткинса настолько гениальны, что навсегда остаются в памяти людей, единожды их посмотревших? Вот подрастет ребеночек, станет большим и в день совершеннолетия непременно купит авиабилет в загадочный город Ригу, о котором он впервые узнал из онлайн-передачи великого ютюбера. Так, что ли, рассуждали сотрудники государственного агентства, которое имеет своей главной задачей привлечение в страну инвестиций? Какое-то сомнительное предположение.

Взял деньги и вскочил

Впрочем, время покажет. Ну и да, 30 тысяч это действительно не такие уж и большие деньги по нашим временам. Правда, если бы не один неприятный инцидент, подпортивший благостную картину людям, работающим на улучшение имиджа Латвии.

Наш пострел не удосужился изучить информацию о Латвии в том же самом интернете, где он сам вроде плавает как рыба в воде. А если бы немного покопался, то быстро бы обнаружил, что в стране очень болезненно переживают за любые покушения на национальную святыню – памятник Свободы. Поэтому во время встречи с поклонниками у памятника Свободы американский стример взял да и вскочил на подножье этого самого памятника, чем покоробил сердца и души многих патриотов. Хотя, конечно, сам ничего плохого никому делать не хотел. Памятник и памятник, что ему будет? Примерно так, вероятно, в тот момент думал великий инфлюенсер.

Впрочем, за этот прокол ютюберу отвечать не придется, пусть сотрудники из госагентства переживают. Получается ведь что – они государственными деньгами оплатили оскорбление национальной святыни. Нехорошо как-то получилось. В другой раз будут умнее.

Эта история, однако, долго вспоминаться не будет. Вернутся с каникул Сейм и правительство, и все вернется на круги своя. Приключения заморского стримера быстро забудутся на фоне потока новостей о росте цен и тарифов, ограничении времени продажи алкоголя, сокращении государственных расходов на все подряд, за исключением военных трат, и так далее. Будет о чем поговорить.

Как все запущено

Из всего этого переполоха на ровном месте мы можем вынести две полезные для размышлений темы. Во-первых, нашу сильно запущенную провинциальность. По Парижу и Берлину вот прямо в данный момент бродят десятки, если не сотни подобного масштаба стримеров, но никто из этого события не делает. Бывшие президенты не помогают этим ютюберам вести репортажи, они не собирают толп, перекрывая центральные улицы. А если какой-либо инфлюенсер, не дай Бог, и залезет на Триумфальную арку или, скажем, на Брандербугские ворота, ума хватит, то общественность в обморок от оскорбления национального величия падать не станет. Стримеров, или кто они там, спокойно снимет с вышеуказанных памятников полиция, им выпишут штрафы и на этом вся котовасия закончится. Во-вторых, мир быстро меняется, и то, что раньше казалось само собой понятным в области рекламы и маркетинга, нынче начинает приобретать совершенно иные формы и выражения.

Раньше знаменитости мирового уровня были как бы примерно одни на всех. Конечно, с поправками на страновые и культурные особенности. Но в западном мире известного артиста или писателя знали примерно все или очень многие. Сейчас стратификация информационных потоков достигла такого уровня, что действительно популярный в молодежной среде человек может быть совершенно незнаком тем, кто чуть-чуть постарше. Или просто пользуется другой социальной сетью. Информационных пузырей все больше, некоторые из них довольно крупные, но они все меньше пересекаются друг с другом.

Все это нужно учитывать при расчете рекламного эффекта. Будем надеяться, что наше любимое госагентство все сделало правильно и какая-то польза от прыжков и гримас популярного стримера будет. В конце концов, в Таллине и Вильнюсе тоже решили на него раскошелиться. Значит, думают примерно в одном направлении. Остается дождаться, когда дети подрастут. Они вообще быстро растут, это вам любой родитель скажет.

Рейтинг самых высокооплачиваемых инфлюенсеров мира по версии журнала Forbes (доходы за апрель 2024 – апрель 2025):

1. Митер Бист (Джимми Дональдсон) – около 85 млн долларов 2. Дар Манн – около 50 млн долларов 3. Джейк Пол – около 50 млн долларов 4. Мэтт Райф – около 50 млн долларов 5. Рэтт & Линк – около 36 млн долларов

Как пишет Forbes, индустрия инфлюенсеров сегодня оценивается примерно в 250 миллиардов долларов, и по прогнозам Goldman Sachs, к 2027 году она может вырасти почти до 500 миллиардов.

По данным Forbes, 50 самых влиятельных инфлюенсеров 2024 года за последние 12 месяцев заработали около 720 миллионов долларов, что на 20 миллионов больше, чем годом ранее. Их суммарная аудитория на YouTube, TikTok и Instagram выросла более чем на 100 миллионов подписчиков и достигла 2,7 миллиарда.

Многие из популярных инфлюенсеров уже не просто звезды социальных сетей, а полноценные предприниматели. Мистер Бист, Каби Лейм, сестры Д’Амелио, братья Пол и Эмма Чемберлен основали собственные бренды и активно продвигают продукцию – от бургеров и кухонных товаров до напитков и одежды. Некоторые из них, такие как Аддисон Рэй, Мэтт Райф и Амели Зилбер, перешли в сферу традиционных медиа и начали строить карьеру в кино и на телевидении.

Дар Манн и дуэт Рэтт & Линк руководят продюсерскими компаниями с сотнями сотрудников, создающими профессиональный контент. Техноблогер Маркус Браунли ведет свой YouTube-канал из огромной студии.

Самые высокооплачиваемые звезды соцсети Instagram (стоимость одного рекламного поста в 2025 году):

1. Криштиану Роналду – около 3,2 млн долларов за пост 2. Лионель Месси – около 2,6 млн долларов 3. Селена Гомес – около 2,56 млн долларов 4. Кайли Дженнер – около 2,4 млн долларов 5. Дуэйн «Скала» Джонсон – около 2,3 млн долларов 6. Ким Кардашьян – около 2,2 млн долларов 7. Ариана Гранде – около 2,1 млн долларов 8. Бейонсе – около 1,9 млн долларов 9. Хлои Кардашьян – около 1,8 млн долларов 10. Джастин Бибер – около 1,7 млн долларов

«Эти цифры отражают не только охват аудитории, но и силу личного бренда, а также влияние на поведение потребителей. Большинство из этих инфлюенсеров совмещают карьеру в шоу-бизнесе, спорте и моде с мощной коммерческой активностью в соцсетях», – сообщают составители рейтинга.