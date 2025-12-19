Baltijas balss logotype
Изысканная простота: готовим салат с инжиром и беконом

Люблю!
Дата публикации: 19.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Изысканная простота: готовим салат с инжиром и беконом

Инжир здорово сочетается с мясными деликатесами: прошутто, хамоном или хрустящим сырокопчёным беконом, как в этом рецепте. Заправку можно сделать на лимонном соке вместо уксуса, а если под рукой есть наршараб, он тут будет очень кстати.

Ингредиенты на 2-3 порции

  • бекон сырокопчёный - 100 г

  • инжир - 3–4 шт. (120 г)

  • сыр бри - 80 г

  • грецкие орехи - 20 г

  • салатный микс - 1 уп. (120 г)

Для заправки:

  • оливковое масло - 40 мл

  • мёд - 1 ч. л.

  • яблочный уксус - 1 ст. л.

Приготовление:

  • Бекон обжарьте до хрустящей корочки и порежьте кубиком 1,5 * 1,5 см.

  • Инжир нарежьте на четвертинки, бри — тонкими ломтиками. Грецкие орехи порубите не слишком мелко.

  • Для заправки взбейте все ингредиенты венчиком.

  • В тарелки выложите салатный микс, добавьте сыр, бекон, инжир.

  • Полейте заправкой, сверху посыпьте грецкими орехами.

#кулинария #сыр #инжир #заправка #грецкие орехи #еда
