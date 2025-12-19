Инжир здорово сочетается с мясными деликатесами: прошутто, хамоном или хрустящим сырокопчёным беконом, как в этом рецепте. Заправку можно сделать на лимонном соке вместо уксуса, а если под рукой есть наршараб, он тут будет очень кстати.
Ингредиенты на 2-3 порции
бекон сырокопчёный - 100 г
инжир - 3–4 шт. (120 г)
сыр бри - 80 г
грецкие орехи - 20 г
салатный микс - 1 уп. (120 г)
Для заправки:
оливковое масло - 40 мл
мёд - 1 ч. л.
яблочный уксус - 1 ст. л.
Приготовление:
Бекон обжарьте до хрустящей корочки и порежьте кубиком 1,5 * 1,5 см.
Инжир нарежьте на четвертинки, бри — тонкими ломтиками. Грецкие орехи порубите не слишком мелко.
Для заправки взбейте все ингредиенты венчиком.
В тарелки выложите салатный микс, добавьте сыр, бекон, инжир.
Полейте заправкой, сверху посыпьте грецкими орехами.
