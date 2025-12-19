Инжир здорово сочетается с мясными деликатесами: прошутто, хамоном или хрустящим сырокопчёным беконом, как в этом рецепте. Заправку можно сделать на лимонном соке вместо уксуса, а если под рукой есть наршараб, он тут будет очень кстати.