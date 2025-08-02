Три евро в день: МВД отказывается увеличивать выплаты соискателям убежища

Министерство внутренних дел (МВД) не видит возможности в следующем году увеличить выплаты на питание и суточные для соискателей убежища, свидетельствует подготовленный министерством информационный отчёт о соискателях убежища, пишет ЛЕТА.

Бюро омбудсмена 11 ноября 2023 года указало на недостаточный размер денежных средств, предусмотренных в настоящее время для соискателей убежища, которые не находятся под стражей и размещены в одном из центров Управления по делам гражданства и миграции, и призвало пересмотреть данный вопрос.

МВД подчёркивает, что размер питания и суточных на одного соискателя убежища составляет три евро в сутки.

Порог гарантированного минимального дохода (ГМИ) в 2026 году составит 187 евро в месяц для первого и единственного лица в домохозяйстве и 131 евро — для остальных членов домохозяйства. В связи с этим министерство заключает, что размер суточных для соискателей убежища должен определяться с учётом порога ГМИ.

Расчёты показывают, что для одного соискателя убежища потребуется финансирование в размере пяти евро в сутки, что потребует дополнительных расходов в размере 316 757 евро.

Министерство подчёркивает, что в настоящее время повысить выплаты с трёх до пяти евро в сутки с 2026 года невозможно, поскольку для этого требуется дополнительное финансирование из государственного бюджета. Учитывая текущую геополитическую ситуацию и значимость внутренней безопасности, также невозможно перераспределить имеющийся бюджет МВД на эти цели, говорится в отчёте.

В министерстве сообщили, что за шесть месяцев 2025 года в двух центрах размещения соискателей убежища — в Муцениеки и Лиепне — в среднем ежедневно находились 275 человек.