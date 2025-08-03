Baltijas balss logotype

Мнение нарколога о новых ограничениях на продажу алкоголя в Латвии 2 3820

Наша Латвия
Дата публикации: 03.08.2025
Мнение нарколога о новых ограничениях на продажу алкоголя в Латвии

С 1 августа в Латвии действуют новые правила продажи алкоголя. В будни и субботу спиртное теперь можно купить только с 10:00 до 20:00, в воскресенье — до 18:00.

Онлайн-доставка допускается лишь спустя шесть часов после заказа, а реклама и маркетинг алкоголя жёстко ограничиваются. Власти надеются, что меры снизят потребление алкоголя минимум на 10%, как это уже произошло в Литве. Но реально ли это?

Нарколог и специалист по зависимостям центра Vivendi Илзе Максима считает, что ограничения особенно важны для тех, кто ещё не попал в зависимость:

«Эти меры не для алкоголиков. Они для тех, кто пока делает осознанный выбор. Им теперь будет труднее купить спиртное спонтанно, и это хорошо».

По словам Максимы, в Латвии уровень потребления алкоголя остаётся одним из самых высоких в Европе.«В 2019 году мы были почти первыми в ЕС, сейчас — на четвёртом месте. Это всё равно катастрофа», — подчёркивает она.

Максима объясняет: ключевая проблема — восприятие алкоголя как «части культуры». Маркетинг и привычки, передающиеся из поколения в поколение, создают ложное ощущение нормы.«Каждый человек страдает от каждой дозы, просто кто-то заметит это позже. У всех разный запас прочности», — говорит она.

По мнению врача, миф о «двух бокалах вина за ужином» это рекламный шаблон, а не медицинская рекомендация. Она напоминает: даже без диагноза, человек с семейной историей алкоголизма должен быть особенно осторожен. «Генетический фактор важен. Если в семье были такие случаи — риск выше».

Нарколог подчеркивает: зависимость — это хроническое заболевание, которое требует постоянного самоконтроля и поддержки.«Человеку нужно напоминать себе, что он болен. Забыл и снова сорвался. Свадьбы, похороны, праздники — алкоголь везде. Тут помогает система поддержки, особенно группы анонимных алкоголиков», — объясняет Максима.

Для тех, кто боится обращаться за помощью, она советует начать с онлайн-групп: «Можно участвовать анонимно, под чужим именем и даже не включая камеру. Это безопасный шаг — и он может спасти жизнь».

(2)
  • ВЛ
    Васисуалий Лоханкин
    5-го августа

    О чём дебилы думают? Кому надо, тот всегда найдёт, а бюджет и без того не великий, недополучит миллионы. Безграмотные хуторяне!

    21
    2
  • Лк
    Летучий корабль
    3-го августа

    Кто покупает - и будет покупать. Только теперь с запасом. На этом всё.

    105
    4

