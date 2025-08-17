Может ли переписать на мать долги за квартиру в Риге – комментарий юриста

«У меня скопились долги по квартире, грозит выселение, мать готова взять их на себя и составить график выплаты, но она живет и декларирована в другом месте, к моей квартире отношения как бы не имеет. Можно ли по закону переписать мои долги по квартире на ее имя по ее согласию и как это оформляется юридически?»

Денис Горба, юрист Латвийского комитета по правам человека:

– В описанной ситуации с точки зрения закона мать не имеет отношения к долгам читателя. И сомневаюсь, что управляющая компания будет согласна на рассрочку оплаты долга посторонним лицом.

В данном случае оптимальным выходом могло бы быть, если мать должника сначала погасит все долги полностью, а потом уже составит с самим должником договор о компенсации своих расходов.

Если у матери нет средств для погашения долга полностью, можно попытаться взять потребительский кредит, рассчитаться за долги по квартире и уже потом выплачивать кредитной организации.