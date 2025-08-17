Baltijas balss logotype

Может ли переписать на мать долги за квартиру в Риге – комментарий юриста 1 1683

Наша Латвия
Дата публикации: 17.08.2025
Может ли переписать на мать долги за квартиру в Риге – комментарий юриста

«У меня скопились долги по квартире, грозит выселение, мать готова взять их на себя и составить график выплаты, но она живет и декларирована в другом месте, к моей квартире отношения как бы не имеет. Можно ли по закону переписать мои долги по квартире на ее имя по ее согласию и как это оформляется юридически?»

Денис Горба, юрист Латвийского комитета по правам человека:

– В описанной ситуации с точки зрения закона мать не имеет отношения к долгам читателя. И сомневаюсь, что управляющая компания будет согласна на рассрочку оплаты долга посторонним лицом.

В данном случае оптимальным выходом могло бы быть, если мать должника сначала погасит все долги полностью, а потом уже составит с самим должником договор о компенсации своих расходов.

Если у матери нет средств для погашения долга полностью, можно попытаться взять потребительский кредит, рассчитаться за долги по квартире и уже потом выплачивать кредитной организации.

#спрашиваете - отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
  • П
    Процион
    17-го августа

    Здравствуйте, Марина! Я думал, куда вы пропали, уже беспокоиться начал. А вы, оказывается, живы и, надеюсь, здоровы, если продолжаете радовать читателей своими буквами. Вот только один вопрос к вам завис, потому что оставили вы его без ответа. Это по поводу вашей статьи «Может ли житель Латвии быть задекларированным в нескольких местах одновременно?», опубликованной 13-го августа. Напомню вопрос. Какой будет ставка налога за дополнительное жильë: повышенная как за пустующее, или нормальная как за основное? Если вы затрудняетесь ответить, попросите это сделать Мадару Пуке, руководителя отдела общественных связей Управления гражданства и миграции. Уж она ответ обязана дать, поскольку за это деньги получает.

    17
    2

