«Латвияс дзелзцельш» продолжает терпеть убытки и просить дотацию из госбюджета 3 1830

Наша Латвия
Дата публикации: 26.08.2025
BB.LV
«Латвияс дзелзцельш» продолжает терпеть убытки и просить дотацию из госбюджета

Правительство сегодня одобрило предоставление дотации в размере 26 миллионов.

Итак, сегодня Кабинет Министров на своем заседании одобрил предложение минсообщений о выделении 26 миллионов на содержание инфраструктуры государственного предприятия "Латвияс дзелзцельш", дабы "уравновесить финансовый баланс за 2024-ый год". Министерство сообщений информирует, что хотя "Латвияс дзелзцельш" (LDz) предпринимает усилия для экономии средств и занимается диверсификацией грузов, тем не менее и в этом году избежать убытков не удастся.

"Под влиянием геополитических условий объемы перевезенных LDz грузов, а следовательно, и доходы от грузоперевозок значительно сократились и в этом году продолжают сокращаться. Это существенно влияет на финансовые результаты LDz и увеличивает из госбюджета дополнительный объем необходимого финансирования для обеспечения финансового равновесия. В то же время, сумма дотации уменьшается за счет непрерывного принятия LDz мер по оптимизации расходов и увеличению доходов, однако полностью уменьшить объем дотации в краткосрочной перспективе при падающих объемах грузоперевозок невозможно", - говорится в пресс-релизе минсообщений.

"Наша задача — обеспечить мобильность населения, укрепив движение железных дорог и поездов, как хребет общественного транспорта. Кроме того, мы должны подумать об укреплении безопасности страны, где железная дорога должна выполнять роль критической инфраструктуры. За последние годы LDz внес существенные улучшения и в долгосрочной перспективе, после реализации начатой Минсообщения реформы в железнодорожной отрасли, софинансирование бюджета сократится", - уверяет министр сообщения Атис Швинка.

Как сообщалось ранее, Минсообщения продвигает реформу железнодорожной отрасли, цель которой — устранить недостатки нынешней системы и сделать управление отраслью более эффективным. Реформа предусматривает, что после углубленной юридической оценки ООО «Европейские железнодорожные линии» (EDzL) интегрируется с LDz. Планируется, что управляющим железнодорожной инфраструктурой публичного пользования, построенной в рамках проекта Rail Baltica, назначается LDz, передавая ей во владение построенную в рамках проекта Rail Baltic железнодорожную инфраструктуру. Одновременно LDz приступил к реализации консолидации предприятий концерна.

Читайте нас также:
#железная дорога
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(3)
  • ВП
    Вася Пупкин
    28-го августа

    Карта Прибалтики : большая задница, на одной ягодице Литва, на другой - Эстония, а Латвия ровно посередине! )))))

    7
    0
  • Д
    Дед
    26-го августа

    Нет никаких геополитических условий, а есть русофобия, на алтарь которой положено ни только благополучие, но и само существование народа Латвии.

    38
    1
  • A
    Anim
    26-го августа

    Надо больше санкций против России и Беларуси.

    44
    4
