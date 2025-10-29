Baltijas balss logotype
Директор рижской школы, из которой уволились 20 учителей, тоже решил уволиться

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Директор рижской школы, из которой уволились 20 учителей, тоже решил уволиться
ФОТО: LETA

Директор Рижской средней школы имени Наталии Драудзини Марис Загерис принял решение уйти с должности, сообщили в Рижской думе.

Загерис подал заявление об уходе, и трудовые отношения планируется прекратить 31 октября по взаимному соглашению сторон.

Муниципалитет назначит исполняющего обязанности директора школы и объявит конкурс на замещение должности директора.

Как сообщал bb.lv, ранее появилась информация о том, что из школы ушли около 20 учителей, которые были недовольны хаотичным и несправедливым стилем руководства. Из-за нехватки педагогов долгое время не проводились отдельные уроки.

Проблемы начались в августе прошлого года, когда Загерис занял должность директора. Ему приписывают неспособность наладить сотрудничество с педагогами и организовать работу школы, а также несправедливое отношение. Его заместителя, в свою очередь, обвиняют в грубости.

Учитывая распространившуюся информацию, Рижское самоуправление планировало обратиться в Государственную службу качества образования с просьбой ускорить оценку работы директора школы. Теперь оценка не понадобиться.

Читайте нас также:
#образование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • А
    Андрей
    30-го октября

    Теперь оценка не понадобится! Корректор запил?

    7
    1
  • пк
    полосатый конь
    30-го октября

    Не понимаю зачем живя в Латвии вообще чему-либо учиться ? Ведь теперь с нами Большой Белый Хозяин, который всё за нас решит ! Накормит, обует, оденет и даже защитит от страшного Пут`тинаа ! Не надо самому думать ! Это даже вредно. Наступилло Сча-сти-иее ! Теперрь все, всё времмя могут пэть и плясатть, пэть и плясатть !

    14
    2
  • Д
    Добрый
    полосатый конь
    30-го октября

    Следующий год-год лошади.Так что-напляшешься и напоёшься от всей души по полной программе везде(где только конь не валялся)

    4
    0
Читать все комментарии

