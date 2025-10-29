Загерис подал заявление об уходе, и трудовые отношения планируется прекратить 31 октября по взаимному соглашению сторон.

Муниципалитет назначит исполняющего обязанности директора школы и объявит конкурс на замещение должности директора.

Как сообщал bb.lv, ранее появилась информация о том, что из школы ушли около 20 учителей, которые были недовольны хаотичным и несправедливым стилем руководства. Из-за нехватки педагогов долгое время не проводились отдельные уроки.

Проблемы начались в августе прошлого года, когда Загерис занял должность директора. Ему приписывают неспособность наладить сотрудничество с педагогами и организовать работу школы, а также несправедливое отношение. Его заместителя, в свою очередь, обвиняют в грубости.

Учитывая распространившуюся информацию, Рижское самоуправление планировало обратиться в Государственную службу качества образования с просьбой ускорить оценку работы директора школы. Теперь оценка не понадобиться.