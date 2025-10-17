Рижская дума обратится в Минобразования с просьбой провести внеплановую, более раннюю оценку работы директора Рижской средней школы Наталии Драудзини — Мариса Загериса, сообщили в Рижском самоуправлении.

Согласно нормативным требованиям, оценка работы директоров школ проводится раз в два года, однако в данном случае самоуправление просит провести проверку раньше, чтобы объективно оценить профессиональную деятельность директора и обеспечить качество работы школы.

Как ранее сообщил Latvijas Radio, из-за хаотичного и несправедливого стиля руководства за последний год из школы уволилось не менее 20 учителей.

Учителя и ученики рассказали радиостанции, что из-за нехватки педагогов некоторые уроки долгое время не проводятся. По их словам, проблемы начались в августе 2024 года, когда директором стал Загерис. Ему вменяют неспособность работать с коллективом, организовать учебный процесс и несправедливое отношение, а его заместителю — грубость.

Одна из преподавательниц, всё ещё работающая в школе, сообщила Latvijas Radio, что недовольные обращались к ответственным за образование чиновникам Рижского самоуправления, однако ситуацию изменить не удалось.

Latvijas Radio обратилось к директору с просьбой прокомментировать ситуацию, но Загерис несколько раз уклонился от разговора.