Пятница, 13. Ночью ожидается что-то невообразимое - синоптики

Наша Латвия
Дата публикации: 13.11.2025
LETA
Изображение к статье: Пятница, 13. Ночью ожидается что-то невообразимое - синоптики

Температура воздуха в Латвии в ночь на пятницу поднимется до +9...+13 градусов, побив рекорды тепла, прогнозируют синоптики.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха, зафиксированная в стране 13 ноября, составила +12,2 градуса в Даугавпилсе в 2019 году, а рекорд Латвии для 14 ноября - +12,7 градуса в Айнажи в 2019 году.

Западный, юго-западный ветер усилится до 13-18 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 21 метра в секунду. Во многих местах пройдет кратковременный дождь.

Утром и днем будет дуть преимущественно слабый ветер, температура воздуха составит +2...+9 градусов. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, между облаками выглянет солнце.

В Риге в пятницу временами возможен дождь, временами выглянет солнце. Ночью потеплеет до +12 градусов, юго-западный ветер будет порывистым, до 15 метров в секунду. Утром и днем ветер будет слабым, а температура воздуха составит +5...+8 градусов.

Оставить комментарий

