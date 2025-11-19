В Латвии в октябре была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

Годовая инфляция в Латвии в октябре составила 4,3%. Самая низкая инфляция в прошлом месяце зарегистрирована на Кипре (0,2%), за которым следуют Франция (0,8%), Италия (1,3%) и Финляндия (1,4%).

Более высокая по сравнению с Латвией годовая инфляция была только в Румынии (8,4%) и Эстонии (4,5%). В Литве годовая инфляция составила 3,7%.

В ЕС в среднем годовая инфляция в октябре составила 2,5%, а в еврозоне - 2,1%.

По сравнению с сентябрем потребительские цены в октябре как в ЕС, так и в еврозоне выросли на 0,2%.

В Латвии, как и в Германии и Польше, по сравнению с сентябрем потребительские цены в октябре увеличились на 0,3%. Месячная инфляция зарегистрирована в 20 странах ЕС, при этом наиболее высокой она была в Дании и Нидерландах (по +0,6%). Самая значительная месячная дефляция зафиксирована на Мальте (-0,9%), а в Венгрии потребительские цены в месячном исчислении остались без изменений. В Литве, Эстонии, Франции, на Кипре, в Словении и Словакии потребительские цены выросли на 0,1%.

"Eurostat" рассчитывает инфляцию в соответствии с согласованным ЕС индексом потребительских товаров (HICP).