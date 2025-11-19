Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии в октябре - более высокая инфляция, чем в среднем по ЕС 0 115

Наша Латвия
Дата публикации: 19.11.2025
LETA
Изображение к статье: В Латвии в октябре - более высокая инфляция, чем в среднем по ЕС

В Латвии в октябре была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

В Латвии в октябре была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

Годовая инфляция в Латвии в октябре составила 4,3%. Самая низкая инфляция в прошлом месяце зарегистрирована на Кипре (0,2%), за которым следуют Франция (0,8%), Италия (1,3%) и Финляндия (1,4%).

Более высокая по сравнению с Латвией годовая инфляция была только в Румынии (8,4%) и Эстонии (4,5%). В Литве годовая инфляция составила 3,7%.

В ЕС в среднем годовая инфляция в октябре составила 2,5%, а в еврозоне - 2,1%.

По сравнению с сентябрем потребительские цены в октябре как в ЕС, так и в еврозоне выросли на 0,2%.

В Латвии, как и в Германии и Польше, по сравнению с сентябрем потребительские цены в октябре увеличились на 0,3%. Месячная инфляция зарегистрирована в 20 странах ЕС, при этом наиболее высокой она была в Дании и Нидерландах (по +0,6%). Самая значительная месячная дефляция зафиксирована на Мальте (-0,9%), а в Венгрии потребительские цены в месячном исчислении остались без изменений. В Литве, Эстонии, Франции, на Кипре, в Словении и Словакии потребительские цены выросли на 0,1%.

"Eurostat" рассчитывает инфляцию в соответствии с согласованным ЕС индексом потребительских товаров (HICP).

Читайте нас также:
#Еврозона #Латвия #ЕС #инфляция #экономика #Евросоюз #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео