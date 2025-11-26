В последнее время наделавшие много шуму в Литве надувные метеозонды стали появляться и в Латвии. Чем они опасны и могут ли нести оружие? На эти вопросы ищет ответ портал NRA.lv.

Глава МВД Рихардс Козловскис пояснил, что в случае Латвии, в отличие от Литвы, это не создаёт серьёзных угроз для критически важной инфраструктуры, так как вблизи границы нет аэропортов. Однако теоретически может упасть кому-то на голову.

В беседе с NRA вице-адмирал Гайдис Андрейс Зейботс пояснил: метеозонд - это большой воздушный шар, который поднимается на высоту до пяти километров и летит по направлению ветра. Контрабандисты прикрепляют к нему систему GPS, получатель груза принимает сигнал и получает посылку в определённом месте.

По словам Зейботса, теоретически такие шары могли бы перевозить и боеприпасы. Разумеется, большие тяжести эти шары перевозить не могут: условные пять автоматов - это около тридцати килограммов, и в таком небольшом количестве нет смысла. Террористы добывают оружие другим способом.

Многое зависит от направления ветра, но в Латвии преобладают северо-западные ветры. Зейботс напомнил, что для кораблей в порту Лиепаи самым опасным является юго-западный ветер. По его словам, владельцы не станут рисковать дорогим грузом, используя такие шары, а по информации Министерства внутренних дел, все метеозонды уже были обнаружены.

К счастью, в приграничных с Латвией районах нет объектов критической инфраструктуры, как в Литве, где прилетевшие из Белоруссии шары с контрабандными сигаретами создали серьёзные проблемы в работе аэропортов. Из-за угрозы для гражданской авиации несколько раз приходилось закрывать аэропорт Вильнюса. Литва не увидела у Минска желания решить ситуацию с метеозондами, поэтому в конце октября правительство Литвы решило на месяц закрыть два пограничных пункта с Белоруссией, однако позже решила открыть пункты пропуска Медининкай и Шальчининкай раньше намеченного срока, так как Белоруссия запретила выезд принадлежащих Литве грузовых автомобилей, которые застряли на белорусских стоянках.

Поскольку ситуация не решена, можно ожидать, что полёты метеозондов с контрабандными сигаретами продолжатся, и это может затронуть и Латвию.

Генерал НВС Раймондс Граубе в беседе с NRA пояснил, что сами метеозонды не опасны для Латвии в военном отношении, потому что сейчас они используются в экономических целях - для доставки в Латвию контрабандных товаров, что влияет на налоговую систему страны.

Однако опасен сам факт, считает Граубе, поскольку это соответствует политике, реализуемой Лукашенко: общество из-за этого тревожится, люди понимают, что с помощью таких шаров в страну могли бы доставить и что-то другое. Это способ воздействовать на сознание и создавать у людей чувство угрозы. Такие метеозонды уже использовались и для перевозки наркотиков, но для перевозки боеприпасов они малопригодны, так как боеприпасы слишком тяжёлые, а шар может приземлиться где угодно, хоть в центре Риги. К шару прикреплён передатчик, получатель груза принимает сигнал и ищет посылку, но управлять полётом шара нельзя - он может упасть в любом месте. В целом, по словам Граубе, способов доставки товаров через границу гораздо больше, а использование шаров в основном предназначено для того, чтобы нервировать людей.

Граубе считает, что эта «история с шарами» является частью гибридных атак. Фантазии агрессора нет границ, а обществу и государству нужно быть готовыми ко всему. Он напомнил, что в Литве и Польше поджигают склады, над аэродромами летают дроны - это часть набора инструментов гибридной войны.