АТД планирует купить за 3 млн евро камеры для пассажиров 1 403

Наша Латвия
Дата публикации: 03.12.2025
LETA
Изображение к статье: АТД планирует купить за 3 млн евро камеры для пассажиров

Автотранспортная дирекция (АТД) планирует приобрести за 3 млн евро камеры для подсчета пассажиров, которые ездят поездами и автобусами регионального значения, свидетельствует информация в системе электронных закупок (СЭЗ).

АТД объявила начало консультаций с поставщиками камер.

АТД объявила начало консультаций с поставщиками камер.

Закупка предусматривает поставку, установку и техническое обслуживание камер, разработку и внедрение решения для передачи данных, а также гарантийный и постгарантийный сервис. Предполагается использование оборудования и инструментов искусственного интеллекта для анализа пассажиропотока и более эффективного обеспечения контрольных мероприятий.

В результате закупки планируется внедрить систему подсчета пассажиров в двухдверных автобусах типа 750 М3 и однодверных типа 250 М2, а необходимое количество камер для поездов будет уточнено дополнительно. Параллельно для обеспечения непрерывности услуги поставщик должен предусмотреть резервное оборудование в объеме не менее 10% от общего числа камер.

Обсуждение с поставщиками предусмотрено в письменной форме. Вопросы, комментарии и рекомендации по документации планируемой закупки можно подавать до 8 декабря.

Планируется, что камеры должны быть поставлены и протестированы до 1 мая 2026 года. Договор планируется заключить на пять лет.

#поезда #транспорт #искусственный интеллект #закупки #технологии #автобусы #общественный транспорт
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го декабря

    А звучит, как будто в автобусах оборудуют камеры для пассажиров - этакие автозаки на колёсах. Впрочем, в Латвии уже давно к этому идёт...

    9
    1

