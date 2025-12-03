Автотранспортная дирекция (АТД) планирует приобрести за 3 млн евро камеры для подсчета пассажиров, которые ездят поездами и автобусами регионального значения, свидетельствует информация в системе электронных закупок (СЭЗ).

Автотранспортная дирекция (АТД) планирует приобрести за 3 млн евро камеры для подсчета пассажиров, которые ездят поездами и автобусами регионального значения, свидетельствует информация в системе электронных закупок (СЭЗ).

АТД объявила начало консультаций с поставщиками камер.

Закупка предусматривает поставку, установку и техническое обслуживание камер, разработку и внедрение решения для передачи данных, а также гарантийный и постгарантийный сервис. Предполагается использование оборудования и инструментов искусственного интеллекта для анализа пассажиропотока и более эффективного обеспечения контрольных мероприятий.

В результате закупки планируется внедрить систему подсчета пассажиров в двухдверных автобусах типа 750 М3 и однодверных типа 250 М2, а необходимое количество камер для поездов будет уточнено дополнительно. Параллельно для обеспечения непрерывности услуги поставщик должен предусмотреть резервное оборудование в объеме не менее 10% от общего числа камер.

Обсуждение с поставщиками предусмотрено в письменной форме. Вопросы, комментарии и рекомендации по документации планируемой закупки можно подавать до 8 декабря.

Планируется, что камеры должны быть поставлены и протестированы до 1 мая 2026 года. Договор планируется заключить на пять лет.