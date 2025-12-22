Как жители Латвии проведут конец года — планируют ли поездку за границу? Это выясняла передача TV3 «900 секунд».

14% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет указали, что до конца этого года планируют поездку за границу, тогда как 80% таких планов не имеют.

6% участников опроса не дали конкретного ответа на этот вопрос.

Среди тех, кто запланировал путешествие, 37% отправятся в Латвию или Литву. 47% хотят поехать в другую страну Европейского союза.

Почти пятая часть (19%) указала в качестве пункта назначения страну за пределами ЕС, а ещё 4% не назвали конкретное государство.

TV3