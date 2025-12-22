Baltijas balss logotype
Куда отправятся жители Латвии в конце года? 2 1388

Наша Латвия
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Куда отправятся жители Латвии в конце года?

Как жители Латвии проведут конец года — планируют ли поездку за границу? Это выясняла передача TV3 «900 секунд».

14% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет указали, что до конца этого года планируют поездку за границу, тогда как 80% таких планов не имеют.

6% участников опроса не дали конкретного ответа на этот вопрос.

Среди тех, кто запланировал путешествие, 37% отправятся в Латвию или Литву. 47% хотят поехать в другую страну Европейского союза.

Почти пятая часть (19%) указала в качестве пункта назначения страну за пределами ЕС, а ещё 4% не назвали конкретное государство.

TV3

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    23-го декабря

    Я на лыжах поеду,погоняю... .Но слава богу,не из латвии....))))))))))))))))))))))

    2
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    23-го декабря

    😂😂🤣😅🤣🤣😂😂🤣😅😅😅😂😂😂🤣🤣😅🤗🤗🤗🤑🤑🤑🤣😅😅😅🤭😅😅😅😅🤭

    1
    2

