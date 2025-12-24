Baltijas balss logotype
Доходы ниже порога: подсчитано количество малоимущих жителей Латвии 4 2484

Наша Латвия
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Доходы ниже порога: подсчитано количество малоимущих жителей Латвии
ФОТО: Unsplash.com

В конце октября этого года в Латвии насчитывалось 37 996 человек, имевших статус малоимущего, что на 4,8% меньше по сравнению с концом октября 2024 года, свидетельствует информация, предоставленная Министерством благосостояния, пишет ЛЕТА.

Одновременно в конце ноября в стране было 18 553 человека со статусом малообеспеченного. Это на 10,4% меньше, чем в конце ноября прошлого года.

Порог дохода для признания домохозяйства малоимущим составляет 50% от медианного дохода. В 2025 году этот порог для первого или единственного члена домохозяйства составляет 377 евро, для остальных членов домохозяйства — 264 евро.

В свою очередь, порог дохода для признания домохозяйства малообеспеченным каждая самоуправа вправе устанавливать не выше 80% от медианного дохода, но не ниже порога дохода малоимущего домохозяйства.

Максимальный размер порога дохода для малообеспеченного домохозяйства в случае первого или единственного члена составляет 604 евро, для остальных членов — 423 евро.

#Латвия #доходы #экономика #статистика #бедность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • ES
    Ella Stroika
    24-го декабря

    Ух ты, на 10% меньше! А счетоводы учли на сколько сократилось население за год? Уж они то наверняка получают приличненько за подсчёты. Помогать людям надо, а не мыльные пазыри пускать.

    13
    0
  • Лк
    Летучий корабль
    24-го декабря

    Ну подсчитали. И что?

    21
    0
  • Д
    Дед
    24-го декабря

    Иметь статус и являться это две большие разницы. Мама с папой имея минимальные зарплаты и одного ребенка, это меньше чем статус малоимущего. Минимальные зарплаты в Латвии получает не менее 70% работающих. И притом еще не менее 25% безработных. Сколько у нас реально малоимущих?

    19
    1
  • ji
    jurijs ivanovs
    24-го декабря

    надо подсчитывать не количество малоимущих жителей латвии а расчитать наконец реальный прожиточный минимум и продуктовую корзину с набором необходимых услуг для достойной жизни пенсионэров и малоимущих ! давно пора подсчитать и индексировать соответственно !!! подсчитывать количество малоимущих не облегчает им жизнь ! надо больше денег выделять на здравоохранение !

    43
    2
Читать все комментарии

