В конце октября этого года в Латвии насчитывалось 37 996 человек, имевших статус малоимущего, что на 4,8% меньше по сравнению с концом октября 2024 года, свидетельствует информация, предоставленная Министерством благосостояния, пишет ЛЕТА.

Одновременно в конце ноября в стране было 18 553 человека со статусом малообеспеченного. Это на 10,4% меньше, чем в конце ноября прошлого года.

Порог дохода для признания домохозяйства малоимущим составляет 50% от медианного дохода. В 2025 году этот порог для первого или единственного члена домохозяйства составляет 377 евро, для остальных членов домохозяйства — 264 евро.

В свою очередь, порог дохода для признания домохозяйства малообеспеченным каждая самоуправа вправе устанавливать не выше 80% от медианного дохода, но не ниже порога дохода малоимущего домохозяйства.

Максимальный размер порога дохода для малообеспеченного домохозяйства в случае первого или единственного члена составляет 604 евро, для остальных членов — 423 евро.