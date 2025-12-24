Наступила зима, а температура на градуснике опустилась ниже нуля. Для кого это подобно смерти? Рижанка написала пост в соцсети Facebook.

Жительница написала пост в группе "Кенгарагс" о бездомных животных следующего содержания: "Первый привлекательный снегопад для бездомных животных — это испытание для лапок... И на вывыжимаемость! На подъездах, возле теплых труб и под скамейками прячутся те, у кого нет дома. Они дрожат не от страха, а от холода, проникающего до кости... Часто, подходя к людям, они просто ищут немного тепла... но вместо этого они видят закрытую дверь. Давайте это изменим 🙏 💛

Иногда достаточно совсем немного: впустите животное, чтобы согреться в подьезд, оставить теплый корм, передержите или подарите дом — и чье-то маленькое сердечко будет биться чуть дольше. ❤️ Зима - это вызов не только для уличных животных, но и для нашей человечности. Помните: даже самый маленький жест может спасти жизнь бездомыша! Откройте дверь тем, кто не может просить словами."

