Наступила зима, а температура на градуснике опустилась ниже нуля. Для кого это подобно смерти? Рижанка написала пост в соцсети Facebook.
Жительница написала пост в группе "Кенгарагс" о бездомных животных следующего содержания: "Первый привлекательный снегопад для бездомных животных — это испытание для лапок... И на вывыжимаемость! На подъездах, возле теплых труб и под скамейками прячутся те, у кого нет дома. Они дрожат не от страха, а от холода, проникающего до кости... Часто, подходя к людям, они просто ищут немного тепла... но вместо этого они видят закрытую дверь. Давайте это изменим 🙏 💛
Иногда достаточно совсем немного: впустите животное, чтобы согреться в подьезд, оставить теплый корм, передержите или подарите дом — и чье-то маленькое сердечко будет биться чуть дольше. ❤️ Зима - это вызов не только для уличных животных, но и для нашей человечности. Помните: даже самый маленький жест может спасти жизнь бездомыша! Откройте дверь тем, кто не может просить словами."
Комментарии:
"Вы заставили нас рыдать. Слезы капают. Ведь бездомные животные не берутся из космоса, их часто выкидывают взрослые люди на улицу. Вопрос к нашей человечности и к системе воспитания, образования. Добро зависит от каждого из нас. Люди, будьте добрее!"
"Люди, у нас в Риге один из мэров давал распоряжение о доступе зимой в подвалы котикам. А у нас нескольких любительниц в доме их у каждой котов по несколько штук. Так мы кормим и у дома бездомных, у них есть доступ в подвал и я разрешаю им жить подъезде у батареи. А злыдней что не любят животных ставим на место."
"У нас в Даугавпилсе я кормлю уличных котиков. Есть теплотрасса и маленькая дырочка, чтобы котик мог залезть и погреться. Но появились новые жильцы с кошкой и эта кошка бьёт и гоняет моих котиков. Так помимо этого она целыми днями и ночами сидит на этой теплотрассе. А мои бедные и в дождь и в мороз сидят на улице или под машиной и мёрзнут. Вот что делать в такой ситуации? Помогите, у меня сердце обливается кровью когда они сидят и мёрзнут."
"Впустите в подвалы кошек иначе со временем заполонят дома, подвалы и квартиры крысы, мыши и змеи. Откройте подъезды и к вам воры и чужие не зайдут ни в квартиру, ни в подъезд. Дайте немного тепла животным и они оплатят тем же."
"У нас впустили кота в подьезд. 8 из 10 жильцов были против, а одна мразь побила кота и вышвырнула из подьезда. Вот так впустили. Пошел к людям за помощью, а пришел к нелюдям."
"А в Украине есть закон, животные считаются частью экосистемы, подвалы для животных официально, НО кого это волнует."
"Как правило, в каждом подьезде находится хотя бы одна сволочь, которая против животных!!!"
"В Минске тоже заколотили все подвалы, мол блохи от котов!? Блох существует 1000 видов, они от песка, от грязи распространяются. А люди в подвалы десятилетиями не ходят, не убирают, вот отсюда и блохи!"
"Постелила в одну щель для котенка подстилку, так шайка из 5 нелюдей взрослых пожилых женского пола которые живут в этом доме вытянули подстилку и выбросили. Вот такие люди в возрасте, дожили, а ума не нажили и в человека не превратились?"
"Очень жалко беззащитных, безмолвных животных. Бог нас проверяет через них, будьте милосерднее и вам в трудный момент тоже помогут."
