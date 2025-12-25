В Старой Риге уже с воскресенья, 28 декабря, будут введены отдельные ограничения движения в связи с празднованием Нового года, сообщили агентству LETA в Рижском самоуправлении, пишет ЛЕТА.

Празднование встречи 2026 года в Риге пройдет на Ратушной площади, Ливской площади, Замковой площади, на площади у Пороховой башни, на участке улицы Калькю от улицы Вальню до бульвара Аспазии, а также на параллельной улице 11 ноября набережной на участке от Полю гате до Бискапа гате. В связи с проведением мероприятий уже с воскресенья, 28 декабря, в отдельных местах Старой Риги будет ограничено движение.

С воскресенья, 28 декабря, с 8.00 до четверга, 1 января, 23.00 будет закрыто движение транспортных средств, велосипедов и электросамокатов на Замковой площади и на параллельной улице 11 ноября набережной на участке от Полю гате до Бискапа гате.

Со среды, 31 декабря, с 20.00 до четверга, 2.00 при необходимости будет ограничено или закрыто движение транспорта на участке улицы Смилшу от бульвара Зигфрида Анны Мейеровица до улицы Вальню.

С воскресенья с 8.00 до четверга, 23.00 на Замковой площади и на параллельной улице 11 ноября набережной на участке от Полю гате до Бискапа гате будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, а при необходимости оставленные транспортные средства будут перемещены в другие разрешенные для стоянки места.

С понедельника, 29 декабря, с 8.00 до 1 января, 23.00 будет закрыта зона размещения средств микромобильности на перекрестке улиц Вальню и Калькю.