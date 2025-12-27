проведённый в этом году «Гендерный барометр равенства Novatore» показывает, что пятая часть общества — 21% — по-прежнему считает, что должность руководителя высшего уровня больше подходит мужчинам, а 12% опрошенных убеждены, что создание и руководство собственным бизнесом также в большей степени соответствует мужской роли.

В то же время данные исследования показывают, что 29% женщин хотели бы начать собственный бизнес, однако, возможно, именно негативное отношение общества и стереотипы мешают реализации этих намерений. Поэтому одной из центральных тем саммита станет вопрос о том, как вдохновлять и практически поддерживать женщин, желающих создавать и развивать собственные предприятия.