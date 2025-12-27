Baltijas balss logotype
Четыре из десяти женщин в Латвии вынуждены кормить семью

Наша Латвия
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Четыре из десяти женщин в Латвии вынуждены кормить семью
ФОТО: Unsplash

Для 92% женщин Латвии важна собственная финансовая независимость, а 38% женщин являются основными кормильцами в семье — свидетельствуют результаты исследования «Гендерный барометр равенства».

проведённый в этом году «Гендерный барометр равенства Novatore» показывает, что пятая часть общества — 21% — по-прежнему считает, что должность руководителя высшего уровня больше подходит мужчинам, а 12% опрошенных убеждены, что создание и руководство собственным бизнесом также в большей степени соответствует мужской роли.

В то же время данные исследования показывают, что 29% женщин хотели бы начать собственный бизнес, однако, возможно, именно негативное отношение общества и стереотипы мешают реализации этих намерений. Поэтому одной из центральных тем саммита станет вопрос о том, как вдохновлять и практически поддерживать женщин, желающих создавать и развивать собственные предприятия.

#Латвия #предпринимательство #статистика
(3)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    28-го декабря

    Бред бредовый. Я не вчера родился и общаюсь с людьми и имею друзей и знакомых. И практически везде обеспечивает либо мужчина либо оба работают, ну где-то и такое есть, но не в таком проценте это факт!

  • 010725
    010725
    27-го декабря

    Позорная статистика - 60% латвийских женщин не кормят своих мужа и детей.

  • 010725
    010725
    010725
    27-го декабря

    Вот причина постоянного падения рождаемости - голодные мужчины,глядя на своих голодных детей отказываются делать новых.

