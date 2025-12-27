Baltijas balss logotype
Ввести прогрессивный налог, отменить акциз на кофе... Чего хочет народ?

Наша Латвия
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ввести прогрессивный налог, отменить акциз на кофе... Чего хочет народ?

На портале народных инициатив доминируют "налоговые" предложения.

По прежнему на портале manabalss.lv больше всего инициатив - это предложения, связанные с уменьшением налогов, пошлин, акцизов. Так уже более 6 тысяч подписей собрал призыв уменьшить или вовсе отменить пошлину за оформление паспорта или ИД-карты. Почти 5 тысяч граждан ЛР подписались под предложением к государству отказаться от взимания акциза на кофе.

Активно идет сбор подписей за инициативу увеличить налоговые льготы на иждивенцев - если сейчас необлагаемая сумма составляет 250 евро, то авторы инициативы предлагают увеличить льготу для работающего с детьми до 500 евро.

Свыше 9000 подписей подано в поддержку предложения увеличить сумму оправданных расходов с 600 евро до 1500-1700 евро. Авторы логично указывают, что за 9 лет с момента, когда был установлен этот лимит в размере 600 евро, в разы подорожали и услуги частной медицины, и плата за образование - в частных школах и вузах.Отметим, что если та или иная инициатива собирает минимум 10 тысяч подписей, то ее уже можно направлять в Сейм.

На портале manabalss.lv идет сбор подписей и за прогрессивную налоговую систему, и за то, чтобы, по примеру Литвы, налог на эксплуатацию транспортного средства включали в цену топлива. Принцип простой: больше ездишь - больше тратишь топлива - больше платишь.

#налоги #образование #медицина #льготы #транспорт #акциз #кофе #инициатива #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Видео