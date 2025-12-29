Опрос, проведённый международной исследовательской и технологической компанией Gemius, показывает, что наибольшей популярностью среди пользователей интернета в Латвии пользуются политические партии Национальное объединение (NA), «Латвия на первом месте» (LPV) и «Новое Единство» (JV).

В то же время наибольшую поддержку среди кандидатов на пост премьер-министра сохраняет Айнарс Шлeсерс, за которым следуют Илзе Индриксоне и Андрис Кулбергс. При этом у значительной части опрошенных мнение о будущем премьер-министре ещё не сформировано, либо они предпочли бы другого кандидата, не входящего в число выдвинутых в настоящее время.

В ходе опроса было выяснено мнение латвийских интернет-пользователей о политических партиях. Полученные данные свидетельствуют, что 16,5% респондентов проголосовали бы за Национальное объединение (NA), причём его популярность выросла ещё на 1,2% по сравнению с опросом Gemius, проведённым в ноябре. Второе место с 15,5% занимает партия «Латвия на первом месте» (LPV), показавшая наибольший рост популярности — на 4,8%.

Третье место занимает «Новое Единство» (JV) с 11,3%, однако поддержка партии снизилась на 2,3%. За партию Прогрессивные (P) проголосовали бы 11% опрошенных, что на 1,7% меньше, чем ранее. Вариант ответа «Другое» выбрали 10,1% респондентов, чаще всего указывая партию «Без партий». В свою очередь, политическую партию «Объединённый список» (AS) поддержали бы 9,6% опрошенных, что означает рост на 2,4%.

Отвечая на вопрос о том, за какого кандидата на пост премьер-министра они бы проголосовали, 17,2% респондентов указали Айнарса Шлeсерса (LPV). По сравнению с ноябрьским опросом Gemius это означает рост на 5,8%, что позволяет депутату сохранить лидерство среди кандидатов в премьер-министры. Существенную популярность среди респондентов также набрала Илзе Индриксоне (NA) — её поддержка выросла на 4,9%, достигнув 11,9% в данном опросе. 11,5% получил депутат Андрис Кулбергс (AS), что на 3,4% больше, чем ранее.

Вариант ответа «Другое» выбрали 10,7% респондентов; при этом чаще всего назывались Алвис Херманис (13,6%) и Андрис Шуваевс (8,9%). 8% пользователей в качестве следующего премьер-министра выбрали бы Эвику Силиню (JV), что означает снижение на 2,8%. У 21,4% респондентов нет мнения о следующем премьер-министре, что указывает на неопределённость части общества по данному вопросу.

Опрос проводился с 16 по 26 декабря и охватил 1423 интернет-пользователей Латвии. Исследование было осуществлено с использованием онлайн-опроса gemiusAdHoc с помощью всплывающих интернет-анкет, которые демонстрировались случайно выбранным пользователям. Полученные данные были взвешены по возрасту и языку, используемому в семье.