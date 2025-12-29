Интересным вопросом о том, почему русские Латвии в нынешней геополитической ситуации не подают свой голос в защиту Латвии и ее позиции и идеиЮ задается на потале Pietiek автор с псевдонимом Indars Viscerālreālists. А вы не знаете ответ?

Сегодня, в этой геополитической ситуации, слышны голоса латвийцев, которые будут бороться, не уступят ни пяди своей земли. Но одни только латыши не могут защитить Латвию, нашу землю могут защитить граждане, независимо от того, на каком языке говорят в семье. Ну, мы же понимаем, в какой стране живем?

50 лет оккупации не прошли бесследно, и есть много смешанных семей - русские фамилии теперь встречаются среди латышей даже чаще, чем вальтеры, затлеры и т. д., которые имеют немецкое происхождение. Но почему они молчат? Понятно, что семье, в которой один из родителей русский, трудно говорить...

Наша элита (ну, если она есть) должна создать общество, ассоциацию, где была бы эта славянская поддержка идеи Латвии.

Если Москва, Кремль распространяют информацию, что в Латвии угнетают русских, то у наших русских должна быть ответная реакция, такая идеологическая борьба...

Это объединение могло бы объяснить «росликовскому» электорату, что придут не освободители, а преступники, которые до этого грабили, убивали, насиловали уже в России российских граждан. Наивно думать, что, вторгшись в Латвию, они будут делить - это русский - значит, не трогай...

Московский дом, который никто не покупает - ясно, что боятся. Что было бы, если бы государство отдало его, сдало в аренду этой латвийской русской, славянской общине, которая поддерживает Латвийское государство?

Ну, да... главный вопрос - может ли такая община образоваться?