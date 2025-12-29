Baltijas balss logotype
Почему молчат лояльные Латвии русские? - мнение

Наша Латвия
Дата публикации: 29.12.2025
pietiek.com
Изображение к статье: Почему молчат лояльные Латвии русские? - мнение

Интересным вопросом о том, почему русские Латвии в нынешней геополитической ситуации не подают свой голос в защиту Латвии и ее позиции и идеиЮ задается на потале Pietiek автор с псевдонимом Indars Viscerālreālists. А вы не знаете ответ?

Сегодня, в этой геополитической ситуации, слышны голоса латвийцев, которые будут бороться, не уступят ни пяди своей земли. Но одни только латыши не могут защитить Латвию, нашу землю могут защитить граждане, независимо от того, на каком языке говорят в семье. Ну, мы же понимаем, в какой стране живем?

50 лет оккупации не прошли бесследно, и есть много смешанных семей - русские фамилии теперь встречаются среди латышей даже чаще, чем вальтеры, затлеры и т. д., которые имеют немецкое происхождение. Но почему они молчат? Понятно, что семье, в которой один из родителей русский, трудно говорить...

Наша элита (ну, если она есть) должна создать общество, ассоциацию, где была бы эта славянская поддержка идеи Латвии.

Если Москва, Кремль распространяют информацию, что в Латвии угнетают русских, то у наших русских должна быть ответная реакция, такая идеологическая борьба...

Это объединение могло бы объяснить «росликовскому» электорату, что придут не освободители, а преступники, которые до этого грабили, убивали, насиловали уже в России российских граждан. Наивно думать, что, вторгшись в Латвию, они будут делить - это русский - значит, не трогай...

Московский дом, который никто не покупает - ясно, что боятся. Что было бы, если бы государство отдало его, сдало в аренду этой латвийской русской, славянской общине, которая поддерживает Латвийское государство?

Ну, да... главный вопрос - может ли такая община образоваться?

#Латвия #геополитика #русские #политика
Оставить комментарий

(10)
  • A
    Aleks
    29-го декабря

    Множество латышей в стране не будет ни с кем воевать так же как украинцы не очень то хотят воевать за известно кого,прекрасно понимая ,кто у власти.И многие латыши понимают. Ну а русские не собираются совершенно,потому что с 90:х отношение к ним паршивое.Спасибо Левитсам и Коэнсам,лишивших гражданства 700 тыс.человек и притесняющих русских и русский язык. Долгий период времени. Сами вырыли себе яму .Бить будут и латыши и русские...😂

    5
    1
  • AE
    Al Ekses
    29-го декабря

    Мужчина путает лояльность земле и государству, то есть власти. Земля это одно, а власть, которая сделала русских людьми второго сорта с запретом на полноценное использования своего языка, вряд ли может на что-то рассчитывать.

    23
    1
  • E
    Enigma
    29-го декабря

    Нации в Латвии разобщены благодаря правящим хуторским элитам. Они годами продвигают политику “Латвия для латышей”, так что пусть сами и воюют. Я лично пас, как и все мои многочисленные знакомые.

    21
    1
  • NB
    Nose Bose
    29-го декабря

    Но одни только латыши не могут защитить Латвию, нашу землю могут защитить граждане, независимо от того, на каком языке говорят в семье. Ну, мы же понимаем,

    ну мы же понимаем, что если кто-то строит национальное этнические латышское государство, глупо рассчитывать на того, кого исключили из эксклюзивности :)

    20
    1
  • С
    Сарказм
    29-го декабря

    По большей части нет. Их реально меньше (все те же 80 на 20, что и в РФ), остальные - запутинцы и готовые отрицать/оправдать любое преступление РФ, если оно для завоевания и вяличия. И переубеждать в чем-то их совершенно бесполезно, тут только 40 лет по пустыне.... К тому же у всех есть престарелые родственники где процент запутинцев приближается к 100. С ними и так каждый раз по тонкому льду, как бы че не сказать и не огорчить, а тут еще и публичная деятельность...

    4
    59
  • bt
    bory tschist
    29-го декабря

    _ статейка, как всегда, – провокационная. (этот анал "bb" – именно для этого был создан!)
    большинство русских помалкивает, потому что им заранее известнo, что с ними станет, если не дай бог(!), – в стрaну, как 1940-м, ворвётся орава "спасителей-освободителей" на помощь сегодняшним (своим родственным) взывающих о помощи дегенератaм, заселившихся в Латвию в советскoe оккупационнoe время. p.s. _ y русских, убивать своих же русских, – в кровИ! (не верит в это только – "законченный", не знающий истории, poccидиот

    7
    78
  • Мп
    Мимо проходил
    29-го декабря

    «В таком случае я скажу вашему высокопреосвященству, что все мои друзья находятся среди мушкетёров и гвардейцев короля, а враги, по какой-то непонятной роковой случайности, служат вашему высокопреосвященству, так что меня дурно приняли бы здесь и на меня дурно посмотрели бы там, если бы я принял ваше предложение, монсеньёр». "Три мушкетера".

    50
    6
  • ЕА
    Евгений Агапий
    29-го декабря

    И да - титульные думают , что есть лояльные к этому государству? После 35 лет унижений? Ха-ха...

    96
    5
  • ЕА
    Евгений Агапий
    29-го декабря

    очередной придурок высказался. Что-то в Латвидже плохо с головой у титульных, может климат влажный влияет на разложение мозгов?...

    68
    4
  • VU
    Vards Uzvards
    29-го декабря

    "слышны голоса латвийцев, которые будут бороться, не уступят ни пяди своей земли" - это крупные латифундисты-капиталисты, госчиновники, депутаты? У большинства населения "своей земли" нет, ибо советские приватизированные квартиры таковой не считается так, как элементарно отбираются за долги (коммунальные, налоговые и т.д. Этот дурачок хочет чтобы русскоязычные бросились защищать государство, построенное на их апартеиде и угнетении?

    165
    2
Читать все комментарии

